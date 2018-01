L'actrice Eliza Dushku révèle avoir été agressée à l'âge de 12 ans

L'actrice Eliza Dushku a ajouté sa voix à celles des femmes qui ont brisé le silence dans l'industrie du divertissement, dénonçant cette fois le coordinateur de cascades Joel Kramer, une véritable référence dans le milieu. Les événements que raconte Dushku auraient eu lieu il y a 25 ans, lors du tournage de True Lies, un film d'action réalisé par James Cameron qui mettait en vedette Jamie Lee Curtis et Arnold Schwarzenegger. Sur sa page Facebook, celle qui a campé le rôle de Faith Lehane dans la populaire série Buffy contre les vampires a raconté comment Joel Kramer a collé son corps nu sur elle alors qu'elle n'avait que 12 ans, après l'avoir attirée dans sa chambre d'hôtel. Un événement d'autant plus troublant étant donné que Kramer était responsable de coordonner des scènes très dangereuses avec la jeune actrice.

«Je me souviens de l'après, quand le chauffeur de taxi me fixait à travers le miroir quand Joel Kramer m'a placée sur ses genoux sur la banquette arrière et s'est excité à nouveau en me serrant; comment mes yeux n'ont pas quitté ceux du chauffeur pendant le long trajet sur le pont de Miami, en route vers mon hôtel et mes parents. Je me souviens que Joel Kramer est devenu distant les semaines suivantes, comment tout est devenu différent sur le plateau», écrit-elle.

«Je me souviens comment, peu après, mon amie adulte (à qui j'avais confié mon terrible secret à condition qu'elle me laisse conduire sa voiture à travers les plaines d'Hollywood) est venue sur le plateau pour me visiter et le confronter, quand, plus tard cette journée-là et sans coïncidence, j'ai été blessée suite à une cascade qui s'est mal passée. Les côtes brisées, j'ai passé la soirée à l'hôpital. Pour être claire, c'était Joel Kramer qui était responsable de ma sécurité pendant les nombreux mois de tournage et de répétitions qu'exigeaient ce film, qui a révolutionné les films d'action à venir. Tous les jours, il attachait mon corps d'à peine 12 ans à des fils et des harnais. Ma vie était littéralement entre ses mains : il m'a pendue en l'air, au bout d'une grue perchée sur un immeuble de plus de 25 étages. Alors même qu'il était supposé me protéger, il était mon agresseur», poursuit-elle.

«Au fil des ans, j'ai eu du mal à comprendre à quel point ma vie aurait pu être différente si quelqu'un, n'importe quel adulte qui avait été témoin de ses penchants dégoûtants, avait dit quelque chose avant qu'il ne m'attire dans cette chambre d'hôtel», ajoute celle qui jouait Dana Tasker dans le film d'action.

L'actrice de 37 ans termine en remerciant ses fans pour leurs témoignages courageux, puisque plusieurs d'entre eux lui auraient confié que ses personnages forts et libérés leur avaient donné la force de confronter leurs agresseurs : «J'espère que le fait de briser le silence inspirera d'autres victimes et aidera à éviter davantage d'abus».

