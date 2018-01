Difficile journée pour la STM… et la twittosphère lui fait savoir

Les Montréalais ont certainement dû laisser sortir quelques blasphèmes cet après-midi après que la ligne orange ait été paralysée causant des bouchons et des maux de tête à plusieurs usagers de la Société de transport de Montréal (STM).

Une personne non autorisée sur les rails puis une urgence médicale ont forcé la STM à suspendre le service pendant une bonne partie de l'après-midi alors que débutait le retour à la maison.

Des usagers ont montré leur mécontentement sur Twitter.

Oui je l'utilise à tout les jours. La situation n'est pas facile, Sa diminue la qualité de vie quand le service est si sporadique et on est parti de chez nous pour une ou deux heures de plus par jours. C'est plus difficiles à planifier quel autobus #stm à prendre après le train.

Please come to Place Bonaventure, this is FAR from normal #stm@stm_Orange no more room to stand on platform! https://t.co/saSMQp9Z1F