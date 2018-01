La fréquentation du Musée des beaux-arts de Montréal a bondi en 2017

En 2017, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) a attiré le chiffre record de 1 323 837 de personnes. Cela représente une forte augmentation de sa fréquentation de 42 % par rapport à l'année précédente.

Pour une troisième année consécutive, le MBAM franchit donc la barre du million de visiteurs. L'institution attribue cette croissance à plusieurs de ses grandes expositions, mais aussi à l'inauguration d'un nouveau pavillon et aux différents rendez-vous culturels organisés dans les murs du musée en lien avec les célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

«Un an après l'inauguration du Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein, ses nouvelles galeries et ses nouveaux espaces éducatifs furent particulièrement achalandés en 2017. La programmation de nos expositions comme nos nombreuses activités culturelles, familiales, sociales, musicales et éducatives ont su également attirer les foules», a expliqué par voie de communiqué Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du MBAM.

Rappelons que l'exposition consacrée au peintre français Marc Chagall (Chagall: couleur et musique) a enregistré à elle seule plus de 300 000 entrées, se classant ainsi en 5e position des expositions les plus visitées de toute l'histoire du MBAM.

