9 choses que les couples heureux font spontanément

Dans une relation saine, les preuves d'amour et de soutien ne manquent pas. On n'attend pas d'occasion spéciale pour montrer son affection. On apprécie sincèrement de se porter des marques d'attention "juste comme ça", sans que ce soit nécessaire.

Nous avons demandé à des spécialistes des relations amoureuses de nous dire quel genre d'attentions, petites ou grandes, les couples heureux se portent de leur plein gré. Voici ce qu'ils nous ont répondu.

1. Ils prennent des nouvelles de l'autre.

"Que ce soit un petit coucou par SMS ou un appel pour demander: 'Alors, comment ça s'est passé?', les couples heureux communiquent. Ils s'appellent pour dire: 'Je vais être en retard', 'On vient d'atterrir', 'Est-ce que tu veux que je passe faire des courses en rentrant?' Le message sous-jacent, c'est: 'Je pense à toi.' Ils ont ainsi le sentiment d'être connectés, de faire partie intégrante de la vie de l'autre."

Winifred M. Reilly, thérapeute familiale et conjugale, auteur du livre "It Takes One to Tango" ("Il suffit d'être un pour danser le tango", inédit en français).

2. Ils se font des compliments.

"Inutile d'en faire des tonnes, une remarque spontanée comme: 'C'était très bon!' suffit. Même si certains couples fonctionnent très bien sans échanger de commentaires positifs, la plupart des gens apprécient que leurs actes soit reconnus, et les couples heureux ne se privent pas de le faire."

Samantha Rodman, psychologue et coach en rencontres amoureuses.

3. Ils se laissent des petits mots, juste comme ça.

"Donner à l'autre une carte disant: 'Je pense à toi' ou 'Merci pour tout ce que tu fais' est un geste adorable. Cela lui donne l'impression d'être spécial.e, en plus de vous rappeler à quel point vous avez de la chance. C'est encore plus amusant de cacher la carte là où l'autre ne s'y attend pas. Mon mari adore me laisser des mots dans le frigo, et moi sous son oreiller."

Susan Pease Gadoua, thérapeute conjugale et co-auteure de "The New I Do: Reshaping Marriage for Skeptics, Realists and Rebels" ("La nouvelle manière de se dire oui: une redéfinition du mariage pour les sceptiques, les réalistes et les rebelles").

4. Ils ont le cœur sur la main et ne sont pas rancuniers.

"La générosité est quelque chose que l'on donne librement, sans rien attendre en retour. Dans une relation durable, on a tendance à vouloir faire plus que sa part des tâches ménagères ou de petites attentions pour montrer à l'autre qu'on l'aime, que ce soit laver son linge ou l'emmener en balade dans son coin de promenade préféré. Les couples comblés préfèrent préserver leur bonheur en étant généreux et attentionnés plutôt que rancuniers."

Kari Carroll, thérapeute conjugale.

5. Ils parlent librement de leurs sentiments et de leurs émotions.

"Quand on a l'impression de devoir tirer les vers du nez de son ou sa partenaire pour qu'il ou elle nous fasse part de ses sentiments, on peut se sentir très seul.e. Les couples heureux ne communiquent peut-être pas en permanence ni en profondeur, mais ils le font assez pour savoir qu'ils se connaissent bien mutuellement.

Samantha Rodman.

6. Ils se surprennent avec leur plat préféré...

"Tout le monde sait que manger est un excellent moyen de rassembler les gens. Mais faire un détour pour rapporter à l'autre un plat spécial qui lui plaira à coup sûr, c'est une merveilleuse manière de lui dire: 'Je t'aime'. Si, en plus, c'est vous qui êtes aux fourneaux, vous marquerez encore plus de points!"

Susan Pease Gadoua.

7. ... ou une voiture toute propre.

"Que vous le fassiez vous-même ou dans une station de lavage, votre partenaire sera sûrement enchanté.e de voir son véhicule dans l'allée avec ses jantes reluisantes."

Susan Pease Gadoua.

8. Ils n'ont pas peur de dire "Merci"...

"La complaisance et la routine peuvent vite s'installer dans une relation de longue durée. Pour raviver la flamme, il n'y a rien de mieux que de faire plaisir à son ou sa partenaire en soulignant régulièrement tout ce qu'il ou elle nous apporte. Il est important de savoir que l'on compte pour quelqu'un, et les couples solides savent qu'il faut se le dire souvent. Même si votre amour ne fait aucun doute pour vous, prendre en compte les efforts et les contributions de votre partenaire permet de renforcer votre relation.

Kari Carroll.

9. ... ou "Je t'aime".

"Et ils se le disent de manière impromptue, non sollicitée et inattendue. Il est très fréquent qu'un conjoint le dise plus que l'autre. Généralement, l'un le dit et l'autre suit. J'entends trop souvent l'excuse: 'Je ne veux pas en abuser.' Dans un couple heureux, les deux partenaires prennent l'initiative de le dire, en le pensant vraiment."

Kurt Smith, thérapeute spécialisé dans le conseil aux hommes.

Si votre partenaire ne fait pas toutes ces choses, pas de panique. Les relations amoureuses se construisent peu à peu et, si vous n'y trouvez pas votre compte, parlez-en avec lui. Vous ne lisez pas dans ses pensées. Lui ou elle non plus.

Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost américain, a été traduit par Typhaine Lecoq-Thual pour Fast For Word.