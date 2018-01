Rebecca Hall donne son salaire du prochain film de Woody Allen à «Time's Up»

C'est la deuxième fois que l'actrice Rebecca Hall collaborait avec Woody Allen sur un film. Hall était de la distribution de Vicky Cristina Barcelona (2008), et on la verra prochainement dans le prochain film du réalisateur, A Rainy Day in New York.

Vendredi, l'actrice a révélé avoir donné son salaire du film à l'organisation Time's Up dans une longue publication sur Instagram.

«Le jour après que les accusations contre Weinstein sont sorties au grand jour, j'étais en tournage sur le dernier film de Woody Allen à New York. Je ne pourrais avoir imaginé un endroit plus étrange où être cette journée-là», raconte-t-elle.

Hall note que lorsqu'elle s'est fait demander de participer au tournage, elle a accepté rapidement. Elle explique que si sa décision s'est prise facilement, c'est parce qu'Allen lui avait donné son premier rôle important et que ça lui permettait de passer une journée dans sa ville natale. Cependant, peu après, elle a réalisé qu'il n'y avait rien de facile.

«Dans les semaines qui ont suivi, j'ai beaucoup pensé à cette décision, et je reste en conflit et triste. Après avoir lu et relu les déclarations de Dylan Farrow des derniers jours et avoir lu les plus anciennes - Je vois, que non seulement cette problématique est compliquée, mais que mes actions ont fait sentir une autre femme réduite au silence et rejetée. Ce n'est pas quelque chose qui se vit facilement, et j'en suis désolée. Je regrette cette décision et je ne prendrais pas la même aujourd'hui. C'est un petit geste et pas un qui est désigné comme compensation mais j'ai donné mon salaire à @timesup. Je me suis aussi inscrite, je vais continuer à donner et j'ai hâte de travailler avec et de faire partie de ce mouvement positif vers le changement, pas seulement à Hollywood mais partout. #timesup», a-t-elle conclu.

C'est un beau geste de solidarité de la part de l'actrice!

