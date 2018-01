Hausse de taxes: Benoit Dorais se défend de mépriser les Montréalais

Le président du comité exécutif de la Ville de Montréal a dû s'expliquer jeudi, après avoir émis la veille des commentaires minimisant l'impact de l'augmentation des taxes des Montréalais.

Mercredi, lors du dépôt du budget au conseil municipal, Benoit Dorais répliquait à un commentaire du chef de l'opposition officielle comme quoi la hausse de taxes ferait mal aux Montréalais.

«Comment est-ce que 118$ ça peut faire mal aux Montréalais? Oui, c'est 10$ de plus qu'il faut aller chercher dans nos poches et le sortir. C'est vrai. C'est 10$ de plus pour un compte moyen. Mais est-ce que ça fait "mal", comme vous l'avez dit? Assurément pas», a-t-il dit.

Les critiques n'ont pas tardé, notamment sur Twitter. Le chef de l'opposition, Lionel Perez, estime que ce commentaire fait preuve de mépris à l'égard des Montréalais.

Je rappelle à @benoitdorais que 118$ représente 1 journée de travail au salaire minimum. Votre réponse à ma question démontre du mépris. Vous êtes déconnecté des contribuables montrélais.es #polmtlpic.twitter.com/3qqTawhuNF — Lionel Perez (@lionelperez) 10 janvier 2018

D'autres internautes ont vertement critiqué les mots de M. Dorais.

Des personnes âgées habitent dans leur maison depuis de nombreuses années et leurs revenus de retraite sont fixes. Cette hausse fait mal entre autres aux #aînés et jeunes couples avec enfants #MTL — Marguerite Blais (@Marguerite_SHSA) 11 janvier 2018

Denis Coderre aurait fait un tel budget et aurait fait un tel commrntaire et @projetmontreal auraient poussé des cris. #polmtl — Yves Lavoie (@yveslavoieMTL) 10 janvier 2018

Qui est il pour me dire que ça me fera pas mal ! Il est déconnecté mais garder le sourire 😬 — Bryanturgeon (@TurgeonBryan) 11 janvier 2018

Vous trouvez pas que la réponse de @benoitdorais ; ça ressemble au $5 par jour de Charest pendant le conflit étudiant 2012. Dorais portait le carré rouge à l'époque. #polmtl#polqc@partiquebecois@projetmontreal Il va bientôt nous dire qu'on est trop gâtés avec nos iPhones. https://t.co/zUB7cCJZMq — Yves Lavoie (@yveslavoieMTL) 11 janvier 2018

Jeudi matin, M. Dorais, qui est responsable des finances, s'est expliqué sur les ondes de Radio-Canada.

«Le chef de l'opposition mordait dans ses mots. Il y avait tout le non verbal du chef de l'opposition. J'ai réagi au non verbal. Je demande aux gens de voir mon propre non verbal pour le comprendre», a-t-il dit.

M. Dorais rappelle que la hausse vient financer une augmentation de services, notamment en ce qui concerne les infrastructures de l'eau et le déneigement des trottoirs. Il demande aux citoyens de juger le budget sur l'ensemble des mesures qui y sont comprises.

«Oui, on a promis que les taxes n'augmenteraient pas au-delà de l'inflation. Mais si c'était juste sur cette base, ce ne serait peut-être pas moi qui vous parlerais aujourd'hui», a-t-il dit.

Le budget doit être analysé par la Commission des finances à partir de vendredi avant d'être approuvé par le conseil municipal.