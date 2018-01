10 lieux où méditer pour bien débuter l’année

Le début d'année est une période propice à la réflexion, à faire le bilan et à se fixer des objectifs et des rêves. Pour se recentrer, se ressourcer ou simplement gérer le stress du quotidien, de plus en plus de gens se tournent vers la méditation. Cette pratique mentale ou spirituelle, vieille comme le monde, connaît un regain de popularité. Et il existe une panoplie de lieux où il fait bon méditer, seul ou en groupe. En voici dix pour l'intégrer à son quotidien.

Dans une salle de yoga

De plus en plus de studios de yoga offrent des cours ou séances de méditation dirigée à leur horaire. Et les cours sont aussi variés qu'il y a de propositions : pleine conscience, vipassana, zen, etc. On retient le studio YogaMonde, situé à Sainte-Catherine en Montérégie et fondé par la pionnière en la matière au Québec, Nicole Bordeleau.

Vous souhaitez en faire l'essai ? La plupart des studios organisent des ateliers ou des séances thématiques lors de la pleine lune, du début d'année ou des changements de saison, créant un véritable engouement autour de la méditation. C'est le cas à Québec chez Ômyoga et Yoga Dandelion, notamment.

Quand l'extrémité de l'index entre en contact avec l'extrémité du pouce, ce geste symbolise la sagesse de l'esprit. Une philosophie suivie chez Yoga Monde.

Dans un monastère

Lieu par excellence pour se ressourcer, que ce soit lors d'un séjour ou pour une séance matinale avant d'aller au boulot, le Monastère des Augustines, dans le Vieux-Québec, est un site patrimonial à redécouvrir, entièrement dédié à la santé globale. Il convie les lève-tôt à des séances de méditation combinées à des exercices de respiration, pour bien débuter la journée.

Dans un centre bouddhiste

La médiation bouddhiste gagne des adeptes. Un peu partout au Québec, des centres bouddhistes ouvrent leurs portes à toute la population, qu'elle soit initiée ou débutante. Que ce soit le Centre bouddhiste Toushita ou le Centre Paramita, à Québec, ou encore le Centre de méditation Kadampa Montréal, qui offre aussi des cours à Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Sainte-Thérèse et Boucherville notamment, les séances de méditation mettent de l'avant la spiritualité bouddhiste axée sur la quête du bien-être intérieur.

Au spa

Méditer au spa ? Pourquoi pas! L'ambiance de détente contribue à diminuer l'anxiété et le stress. Entre chaque cycle, l'ajout d'une courte séance de méditation augmenterait ainsi les effets de relaxation. Plus que cela, plusieurs spas organisent à l'occasion des activités de méditation. C'est le cas notamment au Spa Eastman qui l'inclut dans ses forfaits de retraite.

Dans une abbaye

Les lieux sacrés invitent à se recentrer et à réfléchir en silence. Au Québec, des communautés religieuses accueillent chaque année des touristes venus faire une retraite. À Rougemont, l'Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth est un monastère de moines fondé en 1932 par l'Abbaye de Lérins, en France.

Située sur les bords du lac Memphrémagog, au Québec, l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac est un lieu de paix et de recueillement. Ces sites spirituels proposent des forfaits combinant méditation et prière, ou simplement un séjour en silence non-dirigé.

Des ateliers d'initiation à la méditation pleine conscience sont offerts au Monastère des Augustines, dans le Vieux-Québec.

Au travail

C'est connu, la méditation est une excellente façon de se détendre et permet d'augmenter la performance des équipes de travail. C'est pourquoi certaines entreprises comme Google, Apple et Target offrent maintenant des séances de méditation à leurs employés. Faites comme eux! À Montréal, des ateliers en milieu de travail sont offerts par le Groupe de recherche et d'Intervention sur la présence attentive (GRIPA) et par Zen et cie.

Dans une clinique

Le stress vous cause des problèmes de santé, de l'insomnie ? Apprenez à mieux le gérer et à la réduire dans une clinique spécialisée comme Mindspace, services psychologiques, à Montréal, qui intègre la méditation de pleine conscience à son approche, ou au nouveau centre de mieux-être Le 49A, à Québec.

En plein air

La nature est un lieu tout indiqué pour méditer. Les parcs et les espaces verts invitent à s'arrêter, à contempler et à se ressourcer, même dans les milieux urbains. Le Jardin Botanique de Montréal, le lac des Castors sur le mont Royal, le long du canal Lachine, la promenade Samuel-de-Champlain bordant le fleuve à Québec : il y a sûrement un espace vert près de chez vous.

En avion

Prendre l'avion vous rend anxieux ? Prenez de grandes respirations et méditez ! Depuis quelques mois, Air Canada offre à ses passagers la possibilité de relaxer et de méditer durant leur vol avec l'aide de capsules vidéo créées par l'entreprise californienne Headspace, offertes par le système de divertissement individuel. Le plus : chaque voyageur peut choisir le profil qui lui plaît, qu'il soit en vacances, en déplacement par affaires ou de type très anxieux.

Sur une application

Méditer dans le confort de son salon ? Bien sûr! Plusieurs applications offertes pour téléphones mobiles et tablettes permettent même de le faire un peu partout. Parmi les plus populaires, on note Calm, Headspace et Petit Bambou.