8 bonnes raisons de devenir propriétaire

Demeurer locataire ou devenir propriétaire? Voilà la question! Nous avons demandé à Olivier Doucet Désilets, Directeur de Division au Groupe Investors de nous dresser une liste de huit bonnes raisons d'opter pour l'achat d'une première maison.

Débourser dans le but de payer sa propre hypothèque

«Les loyers augmentent année après année alors que la dette hypothécaire que vous contractez elle, baisse, explique Olivier Doucet Désilets. Il vaut mieux économiser afin de payer votre propre hypothèque plutôt que celle d'un autre propriétaire.»

Tirer profit des taux d'intérêt avantageux

«S'il est vrai que les règles et l'accessibilité se sont beaucoup resserrées au cours des dernières années, il existe tout de même des concepts permettant de faciliter l'accès à des taux qui sont bas. Je pense au don d'équité, entre autres, qui consiste à demander de l'aide aux parents qui, bien souvent, ont une maison avec peu ou même sans hypothèque. Le futur propriétaire peut donc, si les parents sont en accord avec la stratégie, emprunter sa mise de fond à même l'équité sur la maison des parents.»

Diversifier ses actifs

Placements, REER, REEE, CELI, NON REG, actions, immobilier : devenir propriétaire permet à un individu de diversifier ses actifs. «En ce qui a trait à la planification de retraite, l'immobilier est TRÈS utile comme levier financier, ajoute le Directeur de Division. Que ce soit pour acquérir plus d'immobilier ou encore emprunter tout en déduisant l'intérêt payé dans certains cas...»

La possibilité de négocier

«Lors de l'achat d'une propriété qui n'est pas neuve, il y a généralement une négociation possible avec le propriétaire. C'est la même chose lors de l'achat d'une nouvelle résidence, les négociations se déroulant cette fois avec le constructeur.»

Profiter de la solidité du marché

«Le marché canadien est solide, affirme Olivier Doucet Désilets. Il n'y a aucune indication d'un effondrement possible en vue comme ce fut le cas aux États-Unis en 2008. Investir dans quelque chose de sûr offre un rendement qui est constant dans le temps (si on entretient le bien adéquatement, il va sans dire). De plus, l'emprunt baisse alors que la valeur augmente, dégageant ainsi de l'équité.»

Trouver chaussure à son pied

«Il existe des types de propriétés pour tous les goûts, explique le Directeur de Division. Devenir propriétaire d'un condominium veut, entre autres, dire qu'il y aura peu d'entretien. Acheter une maison signifie qu'on deviendra aussi propriétaire d'un grand terrain. Chaque type d'investissement vient avec ses avantages.»

Créer un patrimoine à léguer

«On le sait, il est de plus en plus difficile d'avoir accès à de l'immobilier. La planification de sa succession peut être un moyen d'assurer à sa progéniture d'y avoir accès (cela même sans hypothèque si le tout est bien planifié). Laisser sa maison en héritage, surtout si le prêt hypothécaire s'y rattachant est couvert par une assurance vie, devient un actif qui peut changer une vie du tout au tout pour la famille, les enfants.»

Posséder un nid douillet à son goût

N'est-ce pas là le but ultime de tous les futurs propriétaires? Posséder enfin un endroit à mettre à son goût, un nid douillet bien à soi à partager en couple ou en famille, une maison à notre image où l'on pourra vivre heureux, et longtemps!