Le 19e Mois Multi en mode musique électronique

Le Festival d'arts multidisciplinaires et électroniques (Mois Multi) est de retour en ville avec une 19e édition réunissant une cinquantaine d'artistes en provenance de huit pays. Du 2 au 25 février, le rendez-vous viendra clore son cycle sur le «réenchantement du monde» amorcé en 2016 avec un nouveau volet entièrement consacré à la musique électronique.

Déployé dans une quinzaine de lieux à Québec, l'événement présentera des œuvres évoquant la transformation. Des installations sonores, visuelles, robotiques, cinétiques et radiophoniques, illustreront cette idée de changement.

C'est d'ailleurs dans cet esprit que la commissaire Ariane Plantea a invité le DJ et producteur, Michel Plamondon, à programmer un premier volet dédié à des prestations en musique électronique comme celle de l'Allemand Robert Lippok avec son Varieties of Impact.

Performance et théâtre

Outre des expositions et les vernissages de deux installations, dont un corpus d'œuvres photographiques, idéographiques et sculpturales du Canadien Scott Massey intitulé Movement Without Moving, la manifestation reviendra avec ses fameuses «Soirées indomptées» dans lesquelles s'enchaîneront plusieurs courtes performances, notamment celle de l'Italienne Michela Pelusio (SpaceTime Helix) ou celle des Montréalais Pascal Dufaux et Sarah Wendt (Strange Moods and Dissonant Feelings).

Plusieurs autres spectacles seront au menu. C'est le cas de Con grazia, une ode à l'agonie du monde matériel de Martin Messier et Anne Thériault. Line Nault nous proposera sa plus récente création SuperSuper où deux interprètes exécutent une partition gestuelle.

Christian Lapointe et Nadia Ross seront sur place pour une version laboratoire de P.O.R.N. (Portrait of Restless Narcissism), une œuvre théâtrale multidisciplinaire dénonçant l'omniprésence de la pornoculture dans la société. Enfin de France, la conférence-performance Daisy Chain du talentueux Julien Maire.

Détails sur la programmation: moismulti.org