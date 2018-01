Le festival Coachella bannit la marijuana

Le festival Coachella a lieu à Indio, en Californie, dans une zone désertique du sud de l'état, au mois d'avril de chaque année. L'événement est fréquenté par des milliers de festivaliers et est considéré comme un des plus importants festivals de musique aux États-Unis.

Cette année, les festivaliers n'auront pas le droit d'apporter de la marijuana ou des produits dérivés de celle-ci, et ce, malgré qu'elle soit légale en Californie depuis le 1er janvier 2018.

Sur la section questions et réponses de son site officiel, le festival met les choses au clair. «Puisque la marijuana est désormais légale, ça veut dire que je peux l'utiliser à Coachella, n'est-ce pas?», questionne le site. «Désolé, l'ami. La marijuana et les produits de la marijuana ne son pas permis à l'intérieur du Coachella Valley Music and Arts Festival. Même en 2018 et après. Si ça change, on va mettre à jour la réponse», est-il écrit en tant que réponse.

C'est une grosse décision pour le festival, et une qui causera sûrement la controverse, surtout que Coachella coïncide avec 420...

