Le chanteur américain Justin Timberlake foulera les planches du Centre Bell le 8 avril 2018, dans le cadre de sa plus récente tournée, The Man of the Woods.

Timberlake viendra présenter les pièces de son nouvel album, son premier en près de cinq ans, dont la sortie est prévue pour le 2 février prochain.

Le prix des billets variera entre 63,00 $ et 276,50 $. Ils seront mis en vente le mardi 16 janvier, à 10h00.

