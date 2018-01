Radiohead poursuit Lana Del Rey

Lana Del Rey a confirmé dimanche sur Twitter que Radiohead la poursuivait. Le groupe britannique trouve que la chanson Get Free, qui se retrouve sur l'album Lust for Life de Lana Del Rey, sorti le 21 juillet dernier, ressemble étrangement à sa chanson Creep, sortie en 1992.

«C'est vrai à propos de la poursuite. Si je sais que ma chanson n'était pas inspirée par Creep, Radiohead trouve que ce l'était et veut 100 % des profits - j'ai offert de leur donner jusqu'à 40 pour cent au cours des derniers mois mais ils accepteront seulement 100%. Leurs avocats ont été impitoyables, donc nous allons nous en occuper en cour», a-t-elle tweeté.

It's true about the lawsuit. Although I know my song wasn't inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.