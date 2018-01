La saga des vidéos du Youtubeur en voyage au Japon se poursuit

Les médias sociaux ont été inondés de commentaires indignés devant la vidéo de Logan Paul, qui montre un cadavre dans la forêt japonaise d'Aokigahara. Étonnement, ce n'est pas la seule vidéo insensible que le blogueur a filmée au Japon.

Une vidéo de compilation créée par We The Unicorns présente un clip de Paul disant: « Je dois juste faire attention à ne pas manquer de respect à la culture ». Pourtant, toutes les vidéos suivantes prouvent le contraire.

Dans un extrait, on voit Paul galoper vêtu d'un chapeau et une robe de riz traditionnels, marcher avec ses mains placées dans une position de prière et humilier Tokyo comme un «vrai dessin animé en direct».

Et ce n'est que le début.

Turns out, Logan Paul's trip to Japan was problematic for many reasons 😡 pic.twitter.com/yhj2BYgk4G — We The Unicorns (@wetheunicorns) January 5, 2018

« Il s'avère que le voyage de Logan Paul au Japon était problématique pour plusieurs raisons »

Paul écrase un Game Boy Color dans un magasin puis annonce au préposé que l'appareil est cassé. Ensuite, il lance des Pokéballs sur des passants en criant «je te choisis».

La compilation de We the Unicorns est devenue virale sur Twitter avec environ 3,5 millions de vues. De nombreuses personnes ont été horrifiées par ce qu'ils ont vu. Même Chrissy Teigen, qui avait auparavant exhorté les gens à être plus indulgents envers Paul, a durement condamné le jeune homme après avoir regardé les vidéos.

tokyo is so fucking beautiful and so fucking kind. so fucking wonderful. there is no place like it in the world. I thought the suicide video was the stupidest thing he did but no. — christine teigen (@chrissyteigen) January 5, 2018

« Tokyo est une ville si belle et si gentille. Tellement merveilleuse. Il n'y a pas de place semblable dans le monde. Je pensais que la vidéo suicide était la chose la plus stupide qu'il ait faite, mais non. »

Certains ont souligné que le comportement insensible de Paul envers les Asiatiques ne s'est pas limité à son voyage au Japon. Il a l'habitude d'insulter les Asiatiques et les autres personnes de couleur, comme en témoignent certains de ses tweets passés partagés par l'acteur Jimmy Wong.

« La pastèque rend votre pénis plus gros - les hommes noirs. Le soja augmente l'oestrogène dans votre corps, diminuant la taille du pénis - asiatiques », a écrit Paul dans un tweet.

Dans un autre tweet, il a joint une photo de lui tenant un enfant. « J'ai trouvé ce petit garçon asiatique à Londres », écrivait-il. « Il s'appelait Isaac. Bel enfant. »

Hey world. If you didn't know, @LoganPaul has always been disrespectful and racist towards Asians.



This is nothing new. Sadly. pic.twitter.com/Gq1OIbUuoX — Jommy (@jfwong) January 2, 2018

« Si vous ne le saviez pas, @LoganPaul a toujours été irrespectueux et raciste envers les Asiatiques. Ce n'est pas nouveau. Malheureusement. pic.twitter.com/Gq1OIbUuoX »

Il semble que le comportement offensant de Paul a toujours existé.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.