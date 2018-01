Philippe Bond veut des enfants prochainement

Philippe Bond se sent prêt à accueillir une nouvelle grande étape de sa vie. Après deux ans à filer le parfait bonheur avec sa conjointe Stéphanie Couillard, l'ex d'Alexandre Despatie, le couple a évoqué la possibilité d'avoir des enfants dans un avenir prochain. Un projet qu'ils envisagent même depuis leurs premières rencontres!

C'est dans une entrevue avec le magazine Échos Vedettes que l'humoriste a confié son désir d'agrandir sa petite famille : « C'est sûr que je veux des enfants. Ça fait longtemps que j'en parle, et tous mes amis sont parents. J'ai 38 ans, et Stéphanie en a 29 bientôt. On parle d'avoir des enfants prochainement. Je suis sûr que je serai un bon père, même si je risque d'être assez sévère. »

Malgré leurs horaires très occupés, les tourtereaux gardent la passion bien vivante. « On se voit le soir, on se fait des petits soupers. On s'entend bien, on se bécote tout le temps. J'espère que durant ma pause – quand ça va faire un mois que je suis constamment à la maison –, elle ne va pas se tanner ».

Le 2 février, Philippe présentera le tout dernier spectacle de sa tournée Bond 2 devant l'impressionnant auditoire du Centre Bell, en compagnie d'une bonne poignée de ses collègues du monde de l'humour. Une soirée qui s'annonce chargée de surprises!

Pour plus de nouvelles de stars, rendez-vous sur HollywoodPQ.

À voir aussi: