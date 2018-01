Donald Trump fait rire de lui sur la toile à la suite d'un message vidéo

Le président Donald Trump écope de multiples moqueries à la suite de sa présentation par message vidéo enregistré lors de la conférence de presse de la Maison-Blanche.

La secrétaire de presse Sarah Huckabee Sanders a commencé la rencontre en présentant des séquences préenregistrées de Trump se vantant de la réécriture de son code fiscal sur deux écrans. Comme de nombreux médias l'ont noté, le président était probablement dans une autre pièce en même temps.

La situation bizarre n'est pas passée inaperçue en ligne, avec beaucoup de gens comparant l'apparence de Trump à un vilain tout droit sorti d'un film. Sur les réseaux sociaux, la situation a fait fureur. Voici quelques exemples:

Leaning hard into the 1984 vibe here https://t.co/Ck1IsUG53g — Jon Favreau (@jonfavs) January 4, 2018

« Tendance lourde vers l'ambiance des années 1984 ici. »

It felt like a message from a bond villain. — Travis Carlson (@cyrilcompteach) January 4, 2018

« C'était comme un message d'un méchant. »

I give it two months before trump does press conferences like pic.twitter.com/3w4kvsTKCT — ob3 (@ob731) January 4, 2018

« Je lui donne deux mois avant que Trump fasse des conférences de presse comme ça. »

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.