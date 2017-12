Jay-Z sort un nouveau vidéoclip rempli de femmes fortes

Jay-Z a lancé son clip Family Feud vendredi, et il met en vedette une belle brochette de femmes incluant Rashida Jones, Rosario Dawson, Mindy Kaling, Janet Mock, Jessica Chastain, Thandie Newton, Constance Wu, Brie Larson et Niecy Nash.

Le clip magnifique ouvre sur une citation de James Baldwin et se passe en 2444, selon le début du clip qu'on peut voir sur Tidal. On peut aussi retrouver un extrait du clip sur YouTube mais sinon, il faut absolument avoir accès à Tidal, la plate-forme de diffusion en continu créée par Jay-Z, pour voir le clip dans son entièreté.

Dans l'extrait YouTube, on voit Jay-Z marcher dans une église avec Blue Ivy, Beyoncé en grande prêtresse, Jay-Z et Beyoncé dans un confessionnal, et des scènes sexuelles floues à la lumière bleue.

La phrase clé de la chanson, «We all lose when the family feuds», veut dire «on perd tous quand la famille se chicane.» On y voit un écho aux derniers mois de la famille Knowles-Carter...

Le clip a été réalisé par nulle autre qu'Ava DuVernay, dont c'était la première fois à la réalisation d'un vidéoclip. Elle était reconnaissante d'avoir vécu cette expérience, et en a d'ailleurs partagé plusieurs photos sur Instagram.

«Les mères fondatrices. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je crois en notre pouvoir. Et j'apprécie ces artistes dynamiques qui sont venues samedi pour représenter tous les genres de femmes à la table. Pas un seul siège. Tous les sièges!» a-t-elle tweeté.

