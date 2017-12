Trois requins sont probablement morts en raison du froid

Trois requins trouvés sur les rives de Cape Cod, au Massachusetts, cette semaine sont probablement morts de froid alors que les températures hivernales glaciales frappaient la côte Est, selon des experts des requins.

Les trois requins-renards étaient tous des mâles et mesuraient près de 14 pieds de long. Deux ont été trouvés mercredi sur les plages de Wellfleet et Skaget. Le troisième a été découvert vendredi près de Brewster.

Les experts de l'Atlantic White Shark Conservancy ont examiné chaque animal et ont déterminé qu'ils «ont probablement succombé» au choc de froid, mais ils ne le sauront pas avec certitude tant que les résultats de la nécropsie ne seront pas disponibles. Des échantillons d'organes et de tissus ont été prélevés sur les deux premiers et le troisième requin a été amené à la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Les requins, qui sont communs au large du Massachusetts, se déplaçaient très probablement vers le sud avec l'eau plus chaude quand ils ont été "attrapés par le crochet" de Cape Cod et ont été frappés par le froid, a déclaré Facebook.

Un choc thermique se produit lorsqu'un organisme est soudainement exposé à des chutes de température extrêmes. Cela peut causer des spasmes musculaires ou un arrêt cardiaque. Les requins affectés par le froid peuvent s'échouer sur terre et s'étouffer rapidement. Les températures à Cape Cod ont baissé jusqu'à 5 degrés la semaine dernière.

The AWSC team was called out to 2 stranded thresher sharks today. Both likely succumbed to cold shock. Read more: https://t.co/A5WU63Zin3 pic.twitter.com/HinIHrzK6e — Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) December 27, 2017

« L'équipe AWSC a été appelée pour 2 requins-renards échoués aujourd'hui. Les deux ont probablement succombé au froid. »

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.