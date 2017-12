Le Québec est devenu l'Arctique ces derniers jours. Manque plus qu'un ours polaire dans notre cour et on s'y croirait. Pour ceux qui ne sont pas habitués au froid extrême, on a pensé à vous faire un petit rappel (sarcastique) des choses à ne pas faire en ce temps glacial.

Le ice bucket challenge.

Essayer d'être sexy.

(Regarde, ma belle, la seule chose que tu risques de pogner avec ça, c'est un rhume.)

Se geler le cerveau avec une Slush Puppie.

Aller faire quelques steppettes sur une patinoire.

(Voulez-vous vraiment perdre l'usage de vos pieds une fois qu'ils seront gelés?)

Boire un cappucino glacé...

S'initier au naturisme.

Dormir à l'hôtel de glace de Québec.

Se faire percer les mamelons.

(Voyons chère, attends l'été!)

Inviter son ami frileux à souper.

(Il va vous gosser toute la soirée en vous répétant qu'il a froid. BEN OUI, TOUT LE MONDE A FROID!)





Sortir de chez soi.

(Faut vraiment être cave!)

