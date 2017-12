Il faudra faire vite pour voir Sugar Sammy en 2018

2018 sourit déjà à Sugar Sammy, qui poursuivra dans les prochains mois son périple français amorcé il y a un peu plus d'un an, et qui s'avère jusqu'ici couronné de succès.

Ainsi, après avoir vu s'écouler plus de 25 000 de ses billets en France, aux théâtres Point-Virgule, Européen et Alhambra de Paris, de même qu'en tournée, le plus multilingue, le plus international et le plus baveux de nos humoristes continuera de faire rire et de provoquer nos cousins, d'abord en tournée en février et mars, à Nantes, Lille, Saint-Étienne, Nice, Rennes, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Bruxelles en Belgique et Genève en Suisse. La Suisse sera d'ailleurs le 31e pays à succomber (du moins, on le souhaite!) à la dégaine cool de Sugar Sammy.

Puis, en mai et juin, ce dernier s'installera à nouveau en résidence à la salle de l'Alhambra. Les billets pour ces représentations seront en vente ce jeudi, 28 décembre, dès 10h (heure d'Europe centrale).

Sur l'affiche annonçant son retour à l'Alhambra, celui que l'animateur Yann Barthès a qualifié de «New King of Comedy » lors de son passage à l'émission Quotidien, en mars dernier, que le magazine Télérama a désigné comme un «virtuose de la punchline, du rythme et de l'impro» et que le prestigieux Paris Match a décrit comme étant «étonnant en scène, constamment en hors-piste, allant chercher les spectateurs sur les terrains les plus dangereux», apparaît avec un sourire en coin aussi mignon qu'arrogant, le majeur plus ou moins discrètement levé bien haut. «(Re)Coucou Paris» clame l'image.

Dans la dernière année, parallèlement à la présentation de son spectacle spécialement conçu pour l'Hexagone, Sam a continué de développer sa carrière aux États-Unis, avec des arrêts, notamment, à San Jose, Seattle, Atlanta, Houston et New York. Au total, une quarantaine de villes du pays de l'Oncle Sam ont figuré à son itinéraire. Il a en outre participé au festival Just for Laughs dans sa ville natale, Montréal.

Au Québec

Reste-t-il un peu de place pour le Québec dans l'agenda chargé de Sugar Sammy? Admirateurs et admiratrices d'ici, soyez assurés que oui... mais il faudra faire vite.

Quelques prestations secrètes prévues pour la fin janvier et le début février, dans des lieux non divulgués de la métropole, et dans lesquelles notre homme insérera quelques extraits de son matériel européen, affichent déjà complet ; or, en s'inscrivant à l'adresse secretshow@sugarsammy.com, on pourra être tenu au courant des supplémentaires qui s'ajouteront sans doute prochainement. On répète toutefois, ne perdez pas de temps pour envoyer votre message, car les dernières escales de Sugar Sammy chez nous se sont soldées par des salles remplies 90 minutes après la mise en vente des billets.

Sugar Sammy est de surcroît disponible pour des spectacles privés ou corporatifs à Montréal. Il n'y a qu'à s'informer via son site web.

À ce jour, d'après son site web, l'Australie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Irlande, la Hollande, Hong Kong, la Thaïlande, les Philippines, la Chine, l'Inde, Bahreïn, la Jordanie, le Qatar, l'Égypte, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, le Liban, Singapour, la Malaisie, l'Arabie Saoudite, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud apparaissent également tous à la feuille de route professionnelle de Sugar Sammy, qui se produit en français, en anglais, en hindi et en punjabi.