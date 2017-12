Diddy a surpris ses filles avec le meilleur cadeau de Noël

Le magnat du hip-hop Sean «Diddy» Combs a surpris ses filles lundi avec le cadeau rêvé de tous les enfants.

Dans des vidéos publiées sur Twitter et sur Instagram, Diddy s'est placé devant sa famille qui ouvrait ses cadeaux.

«Vous savez, je suis là pour m'assurer que les rêves de tous deviennent réalité et qu'ils vivent leurs possibilités», a-t-il dit avant de fouiller dans un des sacs.

«Si vous voulez rêver de quoi que ce soit, vous pouvez le rêver! Et je vais vous montrer la preuve vivante de ça.»

IF THIS AIN'T CHRISTMAS, I DON'T KNOW WHAT IS!!!! pic.twitter.com/VLylteOwQs 26 décembre 2017

Diddy a ensuite sorti un chiot et l'a approché de ses filles. Il a trois filles de 11 ans, les jumelles Jesse James et D'Lila, qui sont nées de son union avec Kimberly Porter, et Chance, dont la maman est Sarah Chapman.

Ses filles étaient vraiment surprises, tellement qu'elles n'ont pas pu retenir leurs larmes. Il semblerait que le Noël des Combs soit vraiment une coche au-dessus de celui des autres familles...

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit et adapté de l'anglais.