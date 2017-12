5 trucs pour les gens qui n'aiment pas Noël

Il n'y a pas que le Grinch qui n'aime pas Noël. Pour une raison ou une autre, comme la perte de proches, une rupture ou une chicane de famille, Noël peut être une fête difficile à gérer pour certains.

Tout n'est pas perdu, cependant, parce que vous pouvez toujours améliorer la situation à votre avantage. Voici cinq trucs pour vous aider à apprécier Noël davantage.

1. Prenez soin de vous

Noël peut être épuisant. En effet, juste l'achat de cadeaux et la prévision de repas peut être brûlant, et c'est avant même que les festivités soient commencées! D'où l'importance de bien dormir, de faire de l'exercice, de relaxer et de s'écouter. C'est un moment privilégié pour prendre ça mollo, alors profitez-en.

2. Mettez vos limites

Ne vous sentez pas obligé d'accepter chaque invitation. Vous n'avez pas besoin d'avoir une excuse élaborée et vous avez le droit de dire non. On sait que c'est plus facile à dire qu'à faire...

3. Réinventez vos traditions

Quand on n'aime pas Noël, on peut penser aux traditions de Noël qui nous énervent ou alors être nostalgique des Noël passés quand les choses étaient autrement. Ça peut être difficile, et c'est pour ça que c'est important de réinventer vos traditions! Partez en voyage dans un chalet ou dans les tropiques, ou, si vous devez rester à la maison, organisez un nouvel événement pour célébrer Noël à votre façon!

4. Rassemblez-vous avec des gens que vous aimez

Les médias et la publicité ont souvent véhiculé l'image de Noël avec une famille nucléaire, en apparence parfaite, mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une grande famille ou une famille unie avec qui passer les 24 et 25 décembre. Cependant, ce qui est le plus important à Noël, ce n'est pas d'avoir autant de frères et soeurs que votre meilleure amie, mais plutôt d'être bien entouré. En effet, si vous ne pouvez pas être avec votre famille, rassemblez des amis pour un souper, joignez-vous à l'événement de votre belle-famille ou de vos voisins ou encore recevez des proches pour une soirée pyjama ou une soirée cocktails.

5. Appelez des amis et de la famille au loin

Si on ne peut pas être en compagnie d'être aimés à Noël, on peut quand même leur souhaiter un joyeux Noël au téléphone! En effet, tout le monde aime se sentir aimé à Noël, et puisque tout le monde a congé, c'est généralement facile de rejoindre les gens au téléphone. C'est l'occasion d'appeler votre grand-mère que vous ne voyez jamais ou votre ami qui a déménagé à l'autre bout du pays.

Sur ce, on vous souhaite un joyeux Noël, que vous aimiez ou pas Noël!