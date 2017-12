Quoi regarder à la télévision pendant le congé des Fêtes?

Ça y est? Les vacances des Fêtes sont commencées? À vous les journées de farniente et de bonne télé! Pour savoir où donner de la télécommande, voici nos suggestions d'émissions à regarder sur plusieurs chaînes francophones : variétés, documentaires, informations, pour les enfants, films, etc. Pour encore plus d'idées, vous pouvez aussi consulter notre guide-Ciné-Cadeau et notre liste des rendez-vous incontournables du 31 décembre, ailleurs dans nos pages.

Symphonie de Noël (Samedi, 23 décembre, 23h, Radio-Canada) L'Orchestre symphonique de Montréal, son chef Kent Nagano, le Chœur des enfants de Montréal et la mezzo-soprano de réputation internationale Susan Graham interprètent les plus beaux airs traditionnels populaires de Noël, ainsi que des extraits de Casse-Noisette, de Tchaïkovski.

ICI Laflaque (Dimanche, 24 décembre et 7 janvier, 19h30, Radio-Canada) Notre inénarrable Gérard D.Laflaque ne fait relâche que le dimanche 31 décembre, pour laisser place aux spéciaux de fin d'année, mais il sera au poste la veille de Noël et le 7 janvier pour servir un dernier tour de table de railleries à nos politiciens. Une visite à Jésus ponctuée des meilleurs moments de l'année d'ICI Laflaque est au programme le 24, tandis que le 7, le premier ministre Philippe Couillard et son équipe tenteront de trouver des idées brillantes pour relancer le Parti libéral.

Ari Cui Cui : spéciale de Noël (Dimanche, 24 décembre, 7h, Radio-Canada) En attendant son émission hebdomadaire qui débutera à Radio-Canada le 7 janvier, Ari Cui Cui offre un premier cadeau aux bouts de choux en les convoquant pour trois tête-à-tête spéciaux de Noël, où elle offrira chansons, histoires et images féériques.

Nicolas Noël (Dimanche et lundi, 24 et 25 décembre, 7h30, Radio-Canada) Personne ne saura mieux vous mettre dans l'ambiance des Fêtes et de l'attente de papa Noël que Nicolas Noël, irrésistible père Noël qui répand la joie avec son lutin Grésille! Radio-Canada présente ses deux films, Mon histoire magique et La magie de la poussière d'étoiles, qui feront la joie des tout-petits.

Belle et Bum des Fêtes (Dimanche, 24 décembre, 20h, Télé-Québec) L'habituel party des Fêtes de Belle et Bum déménage de case-horaire, mais n'en sera pas moins festif pour autant. Normand Brathwaite et sa complice Mélissa Lavergne accueillent plusieurs invités, dont les Denis Drolet, Stefie Shock, Emilie-Claire Barlow, Antoine Gratton, Mélissa Bédard et Papagroove pour festoyer avec énergie!

Y'a du monde à messe de Noël (Dimanche, 24 décembre, 22h, Télé-Québec. En rediffusion lundi, 25 décembre, 20h) Fort de son succès de l'été dernier, Christian Bégin revient à la barre de Y'a du monde à messe pour une mouture spéciale de Noël. En plus de la chorale qui occupera une place particulière, les téléspectateurs retrouveront les invités Guylaine Tremblay, Fred Pellerin, Lise Dion, Lara Fabian et Raed Hammoud autour de la table pour une discussion joyeuse et animée.

Code F et Code G (Lundi, 25 décembre, 21h, VRAK. En rediffusion 27 décembre, 17h, 31 décembre, 18h et 2 janvier, 19h) Les filles et les gars de Code F et Code G tracent leur bilan de l'année 2017 avec l'humour et l'aplomb qu'on leur connaît. Événements qui ont marqué les 12 derniers mois, tendances dont on se souviendra (ou pas), partys du Jour de l'An, meilleurs moments de l'émission, espoirs pour 2018 : rien n'échappera au radar de nos jeunes personnalités à la langue bien pendue.

Madame Lebrun (En rafale, du lundi 25 décembre au vendredi 5 janvier, 18h, Canal D) La détestable tout autant qu'attachante Madame Lebrun (Benoît Brière) et les siens mettront une touche de folie dans nos vacances, alors que les épisodes de la première saison de la sitcom, diffusée originalement au début 2015, seront relayés en rafale à tous les jours à Canal D.

Les aventures du Pharmachien (Lundi au vendredi, du 25 au 29 décembre, mardi au jeudi, du 2 au 4 janvier, 19h, Radio-Canada) L'indispensable Pharmachien, alias Olivier Bernard, dissèque fausses vérités et croyances farfelues à la couenne dure dans sa série télévisée, comme il le fait sur son site web et dans ses livres. Chaque épisode se penche sur une notion en particulier. Est-il réellement possible de «détoxifier» son foie? L'alimentation biologique est-elle vraiment meilleure pour la santé? Doit-on craindre la crème solaire? Tests insolites, entrevues décapantes et résultats d'études (crédibles!) répondent à ces questions, et bien d'autres, dans une facture visuelle portant la griffe des Satiriques, fidèle à l'univers du Pharmachien, agrémentée d'effets spéciaux et de bandes dessinées.

La revue culturelle 2017 (Vendredi, 29 décembre, 20h, Radio-Canada. En rediffusion dimanche, 31décembre, 17h. Sur ARTV, lundi, 1er janvier, 16h, et mardi, 2 janvier, 22h) Pour une deuxième année consécutive, André Robitaille retrace les hauts faits de l'année dans la sphère culturelle. L'Oscar du meilleur montage sonore à Sylvain Bellemare pour le film Arrival, la percée mondiale de la troupe Les 7 doigts, les nombreux prix de Klô Pelgag, la dernière représentation de Broue, le million de livres vendus de Patrick Sénécal, le succès de Christine Beaulieu avec J'aime Hydro, le prix Gratien-Gélinas à Rachel Graton pour la pièce La nuit du 4 au 5, le prix Prince-Pierre-de-Monaco à Michel Tremblay, les 60 ans de carrière de Michel Louvain, la prestation de Denise Filiatrault dans C'est le cœur qui meurt en dernier, et alouette... Le matériel culturel à célébrer est foisonnant, et le programme sera varié.

Angèle Dubeau & La Pietà – Pour une dernière fois (Vendredi, 29 décembre, 21h, Radio-Canada) Le tout dernier concert de la toute dernière tournée d'Angèle Dubeau et son ensemble La Pietà, Une dernière fois, capté au Palais Montcalm de Québec, est une relecture de morceaux ayant fait la renommée de la formation féminine au fil des ans. Compositions de François Dompierre, la Danse macabre de Saint-Saëns et 41e album en carrière d'Angèle Dubeau sont à l'honneur.

Arthur l'aventurier (Samedi, dimanche et lundi, 30 et 31 décembre, et 1er janvier, 7h, Radio-Canada) À l'instar de ses amis Ari Cui Cui et Nicolas Noël, Arthur l'aventurier s'installe à Radio-Canada pour procurer un moment d'évasion à vos chérubins, dans trois expéditions en musique et en rigolade : À la découverte des Rocheuses, Arthur l'aventurier au Costa Rica et Arthur l'aventurier en Afrique. Paysages bucoliques, animaux rares ou étranges et fabuleuses découvertes égaieront ces trois voyages à peu de frais!

Orchestre symphonique de Montréal : Le diable en canot d'écorce (Samedi, 30 décembre, 19h, Radio-Canada. Sur ARTV, dimanche, 31 décembre, 18h30) Un conte de Michel Tremblay porté en musique par l'Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Kent Nagano, et narré par Laurent Paquin, présenté il y a tout juste quelques jours à la Maison symphonique de Montréal. René-Richard Cyr signe cette mise en scène où, la veille de Noël, dans un camp de bûcherons isolé, froid et inconfortable, les hommes s'ennuient et sont tentés de conclure un drôle de pacte avec un personnage mystérieux pour un peu de divertissement. Une nouvelle version de la légende de la chasse-galerie, rehaussée de rythmes musicaux classiques et folkloriques.

Tower of Song : un hommage commémoratif à Leonard Cohen (Mercredi, 3 janvier, 20h, Radio-Canada. Sur ARTV, lundi, 15 janvier, 21h) Présentation du concert-hommage au grand Leonard Cohen qui avait lieu au Centre Bell le 6 novembre dernier, un an presque jour pour jour après le décès du monstre sacré. Son fils Adam Cohen, Sting, Elvis Costello, Lana Del Rey, Feist, k.d. lang, Wesley Schultz et Jeremiah Fraites de The Lumineers, Damien Rice, Courtney Love, Seth Rogen, Patrick Watson, Cœur de pirate et plusieurs autres ont tous participé à cette célébration de Leonard Cohen et de son œuvre.

Casse-Noisette (Vendredi, 5 janvier, 19h. Sur ARTV, lundi, 1er janvier, 22h) La production la plus célèbre de l'histoire des Grands Ballets Canadiens de Montréal, Casse-Noisette, trouve à nouveau son chemin jusqu'au petit écran, dans une captation réalisée à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Une soixantaine de danseurs donne vie au célèbre récit de la petite Clara et de son casse-noisette qui l'entrainera dans un monde merveilleux. D'après le conte de l'écrivain allemand E.T.A Hoffmann, des chorégraphies de Fernand Nault, des décors de Peter Horne, des costumes de François Barbeau et des éclairages de Nicholas Cernovitch.

Amour Cougar : au-delà du mythe (Vendredi, 5 janvier, 21h, Radio-Canada) Qui sont ces femmes matures, âgées de 40 ou de 85 ans, qui s'affichent et s'éclatent au bras de jeunes hommes de 20 à 30 ans? Trish, Andrée, Marie-Annick, Minou et Patricia, toutes interviewées dans le documentaire Amour Cougar : au-delà du mythe, de Karima Brikh, assument pleinement ce titre de «cougar» que leur accole la société et vivent pleinement exaltation et plaisir des sens, mais composent également avec l'éphémère, le jugement et la peur de vieillir. Relations durables ou aventures d'un soir, elles n'ont pas peur de jaser sexualité, l'un des tabous touchant encore les femmes vieillissantes, dans la lignée de la révolution sexuelle et des luttes féministes.

En vrac...

Les contes de Grimm (Lundi au vendredi, 8h30 ou 9h, Radio-Canada)

Le monde merveilleux de Disney (Dimanche, 15h, jusqu'au 31 décembre, Radio-Canada)

24/60 Hors-Série (Lundi, 25 décembre et 1er janvier, 19h, Radio-Canada)

Les Grands Reportages – La Corée de mon père (Jeudi, 4 janvier, 20h, Radio-Canada)

Le SNL de Magalie Lépine-Blondeau (Samedi, 6 janvier, 21h, Radio-Canada)

Cochon dingue – Épisodes spéciaux de Noël (lundi au vendredi, 8h et 18h, Télé-Québec)

Tourlou 2017 des Appendices (Samedi, 30 décembre, 20h, Télé-Québec)

Bloopers de Like-Moi! (Samedi, 30 décembre, 21h, Télé-Québec)

Michael Bublé : Noël à Hollywood (Lundi, 25 décembre, 21h, TVA)

Notre-Dame de Paris : 20 ans après (Vendredi, 29 décembre, 21h30, TVA)

Vlog : Le meilleur du web (Dimanche, 7 janvier, 18h30, TVA)

Ça commence bien l'année (Dimanche, 7 janvier, 19h, TVA)

Vive Montréal : Dans les coulisses de la fête (Dimanche, 7 janvier, 21h45, TVA)

Fatale-Station (Jeudi, 21h, du 4 janvier au 1er mars, ARTV)

Anne (Vendredi, 20h, jusqu'au 5 janvier, ARTV)

Les pays d'en haut (Lundi au jeudi, 19h, jusqu'au 4 janvier, ARTV)

Monkeys, An Amazing Animal Family (Mardi, 26 décembre, 14h à 17h, Explora)

Exploration Glaciale (Mardi 26 au jeudi 28 décembre, mardi 2 au jeudi 4 janvier, 20h, Explora)

Snowbirds (Mardi, 2 janvier, 21h, Unis TV)

Quelques films...

Peanuts – Le film (Lundi, 25 décembre, 20h, Radio-Canada)

Chasse-Galerie – La légende (Jeudi, 28 décembre, 20h, Radio-Canada)

Un conte de Noël (Dimanche, 24 décembre, 20h, Radio-Canada)

Intouchables (Lundi, 1er janvier, 20h, TVA)

La famille Bélier (Mardi, 2 janvier, 20h, TVA)

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? (Mercredi, 3 janvier, 20h, TVA)

Une heure de tranquillité (Jeudi, 4 janvier, 20h, TVA)

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (Vendredi, 5 janvier, 20h, TVA)

À la recherche de John Christmas (Lundi, 25 décembre, 13h, Canal Vie)

Un Noël en musique (Lundi, 1er janvier, 13h, Canal Vie)

Maigret tend un piège (Samedi, 23 décembre, 21h, ARTV)

Maigret et son mort (Samedi, 30 décembre, 21h, ARTV)