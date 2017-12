Il y a maintenant une sorte de marijuana au nom de Monica Lewinsky

Monica Lewinsky est de retour, et ça n'a rien à voir avec Bill Clinton ou avec son travail contre la cyberintimidation, mais plutôt avec de la marijuana!

La compagnie de marijuana Sugarleaf, basée dans l'état de Washington, où le cannabis est légal, a créé une sorte de marijuana au nom de «Monica Lewinsky». Il s'agit d'une variété hybride, c'est-à-dire un mélange entre des variétés de marijuana de type sativa (généralement utilisées pour relaxer et pour dormir) et indica (des variétés plus énergisantes généralement utilisées le jour).

On ne sait pas si Monica Lewinsky elle-même fume du pot, mais elle semblait heureuse de savoir qu'une sorte de marijuana porte son nom. Sur Twitter vendredi, elle a écrit: «Tout le monde!» avec une série d'émoticônes de mains et d'yeux, comme pour dire «regardez!»

On espère que la compagnie va lui envoyer un (ou plusieurs) petits pots pour la remercier d'être l'inspiration derrière un nouveau genre de marijuana hybride. Surtout que la principale intéressée a répondu à son tweet initial en disant: «J'ai dit à quelqu'un ce matin que je devrais faire un party seulement pour les cadeaux!»

i said to someone this morning i think i need to have party just for the party favors! 🎉😂