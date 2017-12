Le temps des Fêtes sera long pour les fans de «District 31»

Le dernier épisode diffusé avant les Fêtes de la très populaire quotidienne District 31 promettait d'être riche en rebondissements, et l'auteur Luc Dionne a plus que tenu ses promesses.

L'épisode a enfin vu «la gang du 31» procéder à une première arrestation dans l'affaire du meurtre du lieutenant Nadine Legrand après plusieurs mois d'enquête. Mais, évidemment, l'épisode diffusé le jeudi 21 décembre ne pouvait que prendre fin dans la consternation la plus totale.

ATTENTION SPOILERS

Le bon préssentiment dont fait part Jeff Morin (Luc Picard) à Stéphane Pouliot (Sébastien Delorme) en début d'émission aura finalement été annonciateur du pire dénouement imaginable pour les enquêteurs.

Sans surprise, Thierry Massé et Luc Normandin sont tour à tour interrogé et arrêté dans une affaire prenant de plus en plus des allures de complot.

«C'est quoi le rapport entre un gars de l'état-major, une ancienne police qui a été condamnée pour avoir framé un innocent, les motards, de l'écoute électronique illégale, et la mort d'un lieutenant?», lancera Jeff Morin à Thierry Massé pour tenter de faire parler ce dernier.

Boucler la boucle, puis la défaire

Depuis un certain temps, Luc Dionne montre une volonté de tisser des liens entre les événements et les personnages introduits depuis le tout début de la série, revenant jusqu'au meurtre perpétré par le fils de Laurent Cloutier (Patrick Labbé).

Après que Jean Brière (Jeff Boudreault) eut reçu la visite des deux mystérieux coupeurs de doigts, nous nous retrouvons au restaurant préféré de Cloutier, où débarquent Jeff Morin et Patrick Bissonnette (Vincent Guillaume-Otis) juste à temps pour mettre fin à une altercation entre l'ex-lieutenant du SPGM, Michel David et Pierre Meloche.

Au bout du rouleau et n'ayant plus rien à perdre, Meloche, dont la fille a été assassinée par le fils de Cloutier, sort un pistolet et fait feu en direction de l'homme qu'il juge responsable de tous ses malheurs.

Michel David, Jeff Morin et Patrick Bissonnette se ruent alors sur l'assaillant pour l'immobiliser au sol... avant que ne retentisse un deuxième coup de feu.

La question est maintenant de savoir qui de Pierre Meloche, Michel David, Jeff Morin ou Patrick Bissonnette a pris la balle...

En attendant d'avoir la réponse à cette question qui risque d'alimenter les discussions durant les Fêtes, les internautes n'ont pas perdu de temps pour réagir à la scène sur la page Facebook de l'émission:

«Je ne veux tellement pas que Patrick soit mort, mais au début, il n'était même pas supposé de revenir dans District 31. C'est peut-être lui qui a été atteint. Je souhaite juste de me tromper!»

«J'espère que ce n'est pas Michel David qui est mort. Je suis trop contente de revoir mon ami Mario St-Amand à la télé... J'avoue que District 31, c'est plus que bon. Wow, Luc Dionne, chapeau!»

«J'adore Luc Picard avec son regard espiègle, et non je ne veux pas croire qu'il ait été visé, ils ne vont pas remplacer le lieutenant à chaque saison quand même! Et ça ne peut pas être Cloutier, ils ont les moyens de le faire parler, s'il est mort plus rien ne va sortir...»

«Encore une finale en coup de feu? Mais je ne me peux déjà plus! De plus, on n'a même pas eu d'aperçu de l'épisode suivant. Je me sens comme une plume lâchée lousse en l'air qui se fait dire "organise-toi avec ça maintenant".»

