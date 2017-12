Une vidéo de soldats forçant des enfants migrants à se frapper suscite stupeur et indignation

Une vidéo publiée mardi 19 décembre sur les réseaux sociaux montre une séance d'un jeu de brutalités entre des soldats, présumés algériens, maltraitant de jeunes migrants subsahariens, des images qui ont suscité choc et stupeur.

Le HuffPost Algérie n'a pas pu confirmer l'authenticité de la vidéo ou s'il s'agit d'éléments de l'armée algérienne. Le HuffPost Algérie a contacté le ministère de la Défense nationale mais est toujours en attente d'une réponse à ce sujet.

La vidéo n'est pas datée et le lieu de son tournage n'est pas connu, mais elle montre trois enfants migrants qu'on a fait s'asseoir en cercle. Le peu que l'on voit du paysage est désertique. Des hommes dont on n'aperçoit que les godasses militaires, en uniforme militaire algérien, et parlant avec l'accent de l'est de l'Algérie, obligent les trois adolescents à se gifler les uns les autres tout en les frappant avec des bâtons.

Certains commentaires publiés sur Facebook ont cependant relevé qu'il s'agit d'une technique de punition utilisée dans les rangs de l'armée algérienne.

Le MDN annonce régulièrement des arrestations de migrants clandestins un peu partout dans le pays, notamment dans les régions du sud. L'armée algérienne participe aux efforts de l'Etat pour contrôler la migration clandestine ainsi qu'aux opérations d'expulsions de migrants.

Sur Facebook, le député du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, Athmane Mazouz, a commenté la vidéo en affirmant qu'il s'agit d'un acte "inadmissible". "Des poursuites doivent être engagées pour punir les responsables de ces traitements inhumains", a-t-il écrit.

Pour le journaliste Othmane Lahiani, il s'agit d'une "bassesse de soldats sans dignité" et d'une "infamie d'ignobles qui entache l'honneur de l'armée, du peuple et du pays".

