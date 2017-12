Un garçon de 5 ans appelle le 911 pour empêcher le Grinch de voler Noël

TyLon Pittman, un garçon de 5 ans de Byram, au Mississippi, a appelé le 911 lundi soir après avoir regardé des vidéos sur YouTube à propos de personnage du Grinch, selon ABC News.

«Je veux seulement vous dire quelque chose. Faites attention à ce Grinch. Parce que le Grinch va voler Noël, ok?», a dit le petit TyLon lors de son appel au 911.

"The Grinch is gonna steal Christmas, okay?": Five-year-old boy calls 911 to stop the Grinch from stealing Christmas. https://t.co/6ZUCqpMt1Z pic.twitter.com/sKPeCY3XZY