7 astuces Netflix qui vont changer votre façon de regarder vos émissions favorites

La période entre Noël et le Jour de l'An pourrait définitivement être le moment le plus populaire de l'année pour le streaming toute, selon les données Amazon et Netflix partagées avec le HuffPost.

Peut-être que vous êtes en congé et à la recherche de beaux moments familiaux. Peut-être que cela excite votre esprit pour regarder le personnage déprimé de BoJack Horseman.

Peu importe, il y a de fortes chances que vous puissiez bénéficier de quelques trucs pour améliorer - ou varier la monotonie minimaliste- de votre expérience avec Netflix.

Pour les changements cosmétiques simples et les particularités du navigateur qui amélioreront votre expérience de visionnement, la liste ci-dessous devrait vous aider.

1. Changez vos sous-titres

Les sous-titres n'ont pas besoin d'être simplement blancs avec un soupçon d'ombre. Toutes sortes d'options vous attendent dans les préférences de sous-titres de votre compte.

Netflix propose de nombreuses séries originales très chères, où chaque détail que vous voyez à l'écran a fait l'objet de beaucoup de soin. Les choix de sous-titres complètent très bien les émissions.

2. Passer en HD

Apparemment, Netflix ne passe pas automatiquement votre compte en haute définition, même si vous payez pour cette option. Vous pouvez être sur un paramètre par défaut qui semble très mauvais et ne même pas le savoir. Accédez à la page HD toggle et sélectionnez la qualité de diffusion la plus élevée disponible pour votre point de prix.

3. Regardez à des moments étranges

Cela reste en quelque sorte une légende urbaine sans vérification définitive, mais apparemment vous obtenez une meilleure qualité vidéo et des temps de chargement plus courts si vous regardez Netflix en heures creuses.

Cela signifie que si vous essayez d'écouter The Crown pour sa beauté visuelle, vous devez le faire vers 4 heures du matin. Vous pourriez manquer quelque chose si vous êtes un super admirateur qui regarde à tout autre moment.

4. Télécharger sur votre téléphone

Vous savez probablement déjà que Netflix vous permet de télécharger des émissions et des films. Au cas où vous ne saviez pas pourquoi vous n'avez pas été en mesure de le faire sur votre ordinateur portable Apple, voici la liste des conditions de téléchargement selon Netflix:

-Un iPhone, un iPad ou un iPod exécutant iOS 9.0 ou version ultérieure

-Un téléphone ou une tablette fonctionnant sous Android 4.4.2 ou version ultérieure

-Une tablette ou un ordinateur exécutant Windows 10 Version 1607 (Mise à jour anniversaire) ou ultérieure

-Une connexion internet

-Un compte Netflix actif

-La dernière version de l'application Netflix Apple iOS, Netflix Android ou Netflix Windows 10

5. Jouez à la roulette Netflix pour trouver quelque chose au hasard

Il y a une tonne de films et d'émissions de télévision incroyables en ce moment, si nombreux que vous ne pouvez pas avoir assez de temps pour les regarder tous. Il faudrait un vrai glouton pour perdre du temps à choisir quelque chose au hasard à regarder. Netflix Roulette vous permet de vous adonner à cette pratique en gagnant du temps.

Le site Reelgood a créé cet outil. Heureusement, il a quelques fonctionnalités qui le rendent plus utile que de faire confiance au chaos aléatoire pur. Vous pouvez vous assurer que la sélection a un score décent sur IMDb, choisissez votre genre et choisissez si vous voulez un film ou une émission de télévision. En utilisant ces paramètres, cet outil pourrait être un bon moyen de trouver un joyau non découvert.

6. Téléchargez Super Netflix pour changer la vitesse de la vidéo

Super Netflix est disponible gratuitement dans la boutique en ligne de Chrome, et il est régulièrement mis à jour.

Cette application vous permet de faire toutes sortes de choses, y compris de changer la vitesse de votre contenu. Voulez-vous savoir ce qui se passe dans la série The Crown afin que vous puissiez en parler avec d'autres, mais pensez que c'est trop ennuyeux à regarder? Il suffit de changer la vitesse jusqu'à 4x plus vite, et cette émission pourrait enfin avancer à un rythme supportable.

Accélérer le contenu a longtemps été populaire dans le domaine du podcast, et Apple vous permet de changer la vitesse directement dans l'application.

Netflix a tendance à sortir chaque semaine une nouvelle série ou un nouveau film, ainsi il n'y a aucun moyen de tout voir, à moins d'augmenter la vitesse aussi vite que possible.

Quelque chose d'autre de cool: Super Netflix vous permet de changer le contenu en noir et blanc. Ainsi, lorsque vous regardez le dernier film d'Adam Sandler, vous pouvez vraiment créer votre production et donner l'impression que vous regardez quelque chose de Jean-Luc Godard.

7. Tout supprimer

Ceci est pour tous ceux qui n'ont pas leur propre compte Netflix. Vous pourriez ne pas vouloir que vos amis ou amants découvrent ce que vous avez regardé. Pour résoudre ce problème, vous pouvez accéder à la page d'affichage des activités et supprimer les émissions qui vous embarrassent. Cliquez sur le « X ».

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.