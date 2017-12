«The Office» serait de retour sur les écrans

L'émission The Office pourrait revenir sur les ondes de NBC, selon TVLine. Des sources ont confirmé à TVLine que le diffuseur voudrait faire renaître l'émission pour la saison 2018-2019.

La suite de la série comique aura encore lieu à Dunder Mifflin's Scranton, en Pennsylvanie. On pourra y retrouver un mélange de nouveaux et d'anciens personnages. On ne sait pas encore qui sera le patron de cette nouvelle saison de The Office. Par contre, Steve Carell ne reprendra pas son rôle de Michael Scott, le gérant régional de la succursale. Il avait joué ce rôle pendant sept des neuf saisons de l'émission.

Le retour de The Office fait suite à celui de Will & Grace, qui avait connu un franc succès critique et commercial.

NBC n'a pas voulu commenté ou confirmer les détails de l'article de TVLine. Cependant, le président du réseau, Bob Greenblatt, avait admis peu après avoir sorti de nouveaux épisodes de Will & Grace vouloir faire renaître The Office. Il attendait cependant la confirmation de Greg Daniels; scénariste, producteur et réalisateur de l'émission.

