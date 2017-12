Les 12 tenues de stars les plus marquantes des tapis rouges québécois en 2017

Les tapis rouges des Galas québécois sont parmi les moments de l'année que l'on scrute à la loupe. En 2017, il faut bien avouer qu'il y a eu du beau, voire même du très beau lors de nos soirées de gala - et aussi des surprises. Voyez le top 12 des tenues qui nous ont marqués.

Prix Gémeaux 2017: Karine Vanasse Paméla Lajeunesse Une robe digne des tapis rouges hollywoodiens. Magnifique!

Prix Gémeaux 2017: Maripier Morin Paméla Lajeunesse Maipier sort des sentiers battus avec cette combinaison-pantalon blanche, couture et fluide signée Rosie Assoulin. Le choix de porter des lunettes ajoute un plus à cette silhouette à la fois romantique et chic.

Gala Artis 2017: Anouk Meunier Jfgalipeau.ca Anouk Meunier démontre son goût pour les créateurs québécois en portant son choix sur cette robe couture signée Denis Gagnon. Une création qui lui sied à merveille, dévoilant ce qu'il faut de sa magnifique silhouette. Les accessoires tout dorés viennent parachever ce look parfait.

Gala Artis 2017: Karine Vanasse Jfgalipeau.ca Chic, sexy et élégante, Karine Vanasse a volé la vedette sur le tapis rouge avec une robe signée du créateur québécois Duy, à la fois simple et glamour digne des plus grands galas

Prix Gémeaux 2017: Évelyne Brochu Paméla Lajeunesse Evelyne Brochu et sa robe nuance feuilles d'automne qui lui sied au teint et enveloppe parfaitement sa silhouette longiligne. Un look parfait.

Gala Les Olivier: Mariana Mazza Paméla Lajeunesse Impressionnant ce tailleur pantalon intégralement fleuri. Peu conventionnelle Mariana? C'est certain! On adore son audace et sa fraîcheur.

Gala Québec Cinéma 2017: Évelyne Brochu Jfgalipeau.ca Une création classique UNTTLD qui donne des airs de déesse à l’actrice. Une épaule couverte, l’autre nue, et une jolie fente dévoilant sa jambe. C’est réussi! Sa mise en beauté cheveux et maquillage complète parfaitement le tout.

Gala Québec Cinéma 2017: Marianne Fortier Jfgalipeau.ca Une tenue chic et sobre signée par la créatrice québécoise Marie Saint Pierre qui allait comme un gant à la jeune actrice.

Gala Adisq 2017: Vanessa Pilon Paméla Lajeunesse Dans cette robe d'un jaune éclatant, Vanessa Pilon est éblouissante. Des détails de la création aux différents accessoires, la présentatrice nous fait voyager avec chic. On aime sa coupe de cheveux qui vient parfaire ce look.

Gala Adisq 2017: Valérie Carpentier Paméla Lajeunesse Plus classique que Vanessa Pilon, Valérie Carpentier dans cette robe Robe Marc Duval n'en est pas moins glamour dans cette robe qui enveloppe parfaitement sa silhouette,

Gala Adisq 2017: Andréanne A. Malette jfgalipeau.ca Elle porte une création élaborée en collaboration avec sa styliste Laurie TB et c'est à la fois original et sexy.