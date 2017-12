La réponse de Lili Reinhart, l'actrice de « Riverdale », aux moqueries sur son physique

Lili Reinhart campe depuis deux saisons le personnage de Betty Cooper dans la série "Riverdale". Diffusée par la chaîne câblée CW aux États-Unis et sur Netflix en France, la série, inspirée des "Archie Comics", retrace plusieurs enquêtes d'un groupe de quatre lycéens dans la petite ville de Riverdale, entre lycée et histoires de cœur.

Dans l'épisode 8 de la saison 2, "Chapitre vingt et un: La maison du diable", Betty Cooper se retrouve dans un bar du quartier malfamé, le Southside, tenu par les Serpents, une sorte de gang dont fait partie le petit-ami de Betty, Jughead Jones. La jeune femme entame alors une lap-dance -sur une reprise de "Mad World" de Gary Jules- devant son copain et le reste des membres du gang. Sauf que cette danse très sexy a laissé pantois les téléspectateurs. Très gros malaise pendant le visionnage de cette scène, notamment parce que l'adolescente interprétée par Lili Reinhart n'est censée avoir que 16 ans, tandis que l'actrice en a 21.

Mais certains fans ne se sont pas arrêtés là et se sont moqués du corps de la comédienne. Ils ont ainsi retrouvé la photo de la mannequin Taylor Hill, portant le même bustier Victoria Secret que Betty Cooper dans l'épisode, et ont comparé leurs deux corps avec des légendes comme "qui le porte le mieux ?" ou encore "Quand tu compares Lili et le top-model", comme on peut le voir sur l'image en tête d'article.

Agacée par ces réactions et ces commentaires incessants sur son apparence, l'actrice a donc décidé de prendre les choses en main et a répondu à ses détracteurs dans un très long post sur Tumblr.

Très simplement, Lili Reinhart raconte: "Cela fait maintenant deux semaine que je tombe sur cette photo sur Instagram. Légendée ainsi "qui le porte le mieux", "qui est la plus chaude", et franchement, c'est difficile de les éviter. Il est donc temps que je m'exprime à ce sujet. C'est décevant. Ces photos sont postées sur des comptes fans. Les mêmes comptes fans qui aiment parler des incroyables amitiés entre les femmes de la série, de l'image que dégage le personnage de Veronica, du body positive... C'est vraiment la merde la plus hypocrite que je n'ai jamais vue. C'est un sondage. Une compétition. Une comparaison entre deux corps. Et je n'entre même pas dans le détail des commentaires disant que 'Betty est grosse', 'ce n'est pas du tout flatteur' ou 'le mannequin le porte mieux'."

L'actrice pose alors la question de la beauté comme étant un problème de société et poursuit sa réflexion sur le "body-shaming", toujours dans sa publication Tumblr: "Je n'ai pas un corps digne d'un top-model. Et j'en suis parfaitement au courant. Je n'ai pas de thigh gap et je ne rentre pas dans du 36... Je ne suis pas comme elle. Et comment osez-vous me dire que je devrais lui ressembler (...) C'est navrant de voir que tant de jeunes femmes qui se proclament pourtant féministes participent à ce genre de débat qui montre l'opposé. J'ai envie de leur dire: C'est vous le problème, vous ne comprenez pas ça? Vous soutenez l'idée que toutes les femmes devraient ressembler à ce mannequin et que ce n'est pas bien si vous ressemblez à autre chose. C'est pour ça que certaines personnes souffrent de problèmes d'alimentation. C'est pour ça que de jeunes adolescentes se suicident à cause de la représentation qu'elles se font de leurs corps. C'est pour ça que les gens souffrent de dysmorphophobie (peur d'être laid). C'est pour ça qu'il n'y a pas assez de modèle plus-size dans l'industrie de la mode. J'espère que vous y penserez la prochaine fois que vous voulez commenter le poids ou le corps d'une femme."

Ce n'est pas la première fois que la star de "Riverdale" doit faire taire les body-shamers. En mai 2017, un internaute avait interpellé l'actrice via un tweet depuis supprimé. D'après Entertainment Weekly, voici le tweet en question: "Je ne veux juste pas que ton talent soit éclipsé par ton poids". L'actrice avait alors répondu avec beaucoup d'humour à l'attaque sur Twitter, mais aussi par une vidéo postée en story Instagram:

Thank you so much for being concerned about my weight, I'll respond later after I finish my double cheeseburger 😘 https://t.co/5FVhso3VOl — Lili Reinhart (@lilireinhart) 3 mai 2017

"Je te remercie pour ta considération concernant mon poids, j'y répondrais après avoir fini mon double cheeseburger."