Voici pourquoi Kylo Ren était sans chandail dans «Star Wars: The Last Jedi»

Ce n'était pas gratuit. Les fans de Star Wars étaient prêts à voir des planètes et des étoiles, mais personne ne semblait préparé à voir le corps céleste de Kylo Ren.

Dans The Last Jedi, Kylo, l'enfant prodige du Premier Ordre, et Rey (Daisy Ridley), font l'expérience d'une connexion télépathique qui semble alimentée par la Force. La connexion apparaît soudainement, permettant à la paire de communiquer aussi bien à travers de grandes distances que lorsque les deux personnages se retrouvent dans la même pièce. Ces scènes, silencieuses, montre Rey à un endroit et Kylo à un autre, alors qu'ils continuent la conversation.

Pendant un de ces moments inattendus de connexion, Rey se lie avec l'esprit de Kylo alors qu'il ne porte pas de chandail.

Alors qu'elle remarque qu'il ne porte pas de chandail, une Rey inconfortable admet qu'elle «préférerait ne pas faire ça en ce moment», et elle demande à Kylo de se mettre quelque chose sur le dos. Il ne l'écoute pas.

Voilà qui a perturbé les fans.

«La meilleure scène de #LastJedi est quand Kylo Ren est sans chandail pour une quelconque raison, se fait demander de mettre un chandail, répond non, et la conversation continue», a tweeté North.

«Vraie photo de moi quand Kylo Ren avait sa scène sans chandail #TheLastJedi», a tweeté @lauren_hemmo96

L'utilisatrice de Twitter @roofveggie a tweeté une conversation entre David Sims et Kyle Buchanan: «On a Kylo Ren sans chandail les gars!»

«À un moment donné pendant Star Wars: Les Derniers Jedi, j'ai fait ce bruit comme «ayohoooooo» à une image et ce n'est pas un son que j'avais déjà fait avant», a tweeté David Sims, ce à quoi Kyle Buchanan a répondu: «Quand Adam Driver n'avait pas de chandail?», et David Sims a répondu «le cinéma au complet a fait un bruit à ce moment-là.»

«Quand ils coupent à la scène où Kylo Ren n'a pas de chandail», a tweeté @KyliePell_.

Depuis, les gens ont essayé de déterminer la raison pour laquelle Kylo ne porte pas de chandail.

Est-ce que c'était supposé apporter de la tension sexuelle à une scène entre Kylo et Rey? Est-ce que c'était une référence à quand le grand-père de Kylo, Anakin Skywalker (Hayden Christensen), était sans chandail dans les premiers épisodes de Star Wars? Est-ce que c'était simplement pour montrer ses abdominaux?

Bien sûr, ce sont toutes des explications plausibles, mais les superviseurs du son Matthew Wood et Ren Klyce ont affirmé à HuffPost qu'il y avait une signification plus profonde derrière la scène sans chandail. En effet, c'est à propos de la connexion de la Force.

Klyce explique que Kylo apparaît sans chandail pour montrer que Rey peut le voir tandis que les deux sont connectés par la Force.

«C'était important pour établir ce qu'elle voit», note Klyce. «Est-ce qu'elle entendait sa voix ou voyait-t-elle son visage ou seulement ses yeux? Et donc cette scène sans chandail est là pour informer le public qu'elle peut voir son corps.»

«C'est aussi drôle», ajoute Klyce.

Le monteur du film Bob Ducsay a expliqué au HuffPost «que la connexion de la Force était destinée à faire comme s'ils étaient dans la même pièce ensemble, même s'ils ne le sont pas.»

«Pendant ces séquences, on commence à comprendre les règles de la connexion de la Force», note Ducsay. «En fin de compte, c'est une bonne narration si le public apprend des choses en même temps que les personnages qu'ils suivent, au lieu d'avant ou d'après.»

Donc, cette scène «pas rapport» où Kylo Ren n'a pas de chandail a finalement rapport.

