Sur le divan avec Laurence Nerbonne: le party du Nouvel An de Montréal promet d'être «épique»

Afin de clore en beauté les célébrités du 375e anniversaire de Montréal et lancer l'année 2018, Laurence Nerbonne promet de réchauffer la foule dans le cadre du party du Nouvel An de Montréal en fêtes. Dès 21h, le 31 décembre, on la retrouvera au Vieux-Port dans cette grande fête musicale gratuite qui inclura aussi Mes Aïeux, Garou, Daniel Bélanger, Vincent Vallières, Pierre Kwenders, Les Deuxluxes et DJ KXO.

Le tout sera suivi du grand décompte, puis de Champion et ses G-Strings qui seront sur place jusqu'à 2 h.

«J'ai hâte de sentir l'énergie du public», souligne Laurence Nerbonne. Celle qui devra affronter le froid ne semble pas trop s'inquiéter de cette difficulté supplémentaire, mais souligne qu'elle vivra un stress de chanter devant le public montréalais, incluant sa famille et ses amis. «Et puis, je vais chanter Montréal XO, alors ça va être vraiment le fun», lance-t-elle.

La chanteuse a également accepté de répondre à des questions du temps des fêtes... Quelle est «SA» chanson du jour de l'An? Aime-t-elle recevoir? Pour ou contre les «sandwichs pas de croûte»? Toutes les réponses dans la vidéo ci-dessus!