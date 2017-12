Pourquoi aime-t-on regarder les mêmes films et relire les mêmes livres à Noël?

Chaque année, les chaînes télévisées se font un plaisir de diffuser les mêmes films de Noël. Que nous connaissons par cœur, mais que nous prenons nous aussi un malin plaisir à regarder, encore et encore.

Mais n'y a-t-il pas, en plus de toutes ces histoires liées à Noël -"Love Actually", "Le Père Noël est une ordure", "Maman j'ai raté l'avion"...-, des films qui n'ont rien à voir avec cette fête mais que vous adorez regarder à nouveau à cette période? Ou des livres que vous mourrez d'envie de relire à l'approche de l'hiver?

L'an dernier, le journaliste Maxime Delcourt racontait sur Slate que chaque année, en décembre, il aimait visionner les mêmes films de son enfance. "Personnellement, je pousse le vice encore plus loin en me repassant inlassablement chaque décembre une série de films qui me rappellent mon enfance. J'en connais les répliques par cœur, j'en ai saisi les moindres détails (comme ce caméo de Donald Trump dans "Maman j'ai encore raté l'avion"), j'ai l'impression de les connaître intimement et, pourtant, je ne changerai de rituel pour rien au monde", écrivait-il.

Rituels de lecture

Certains membres du club de lecture du HuffPost, "Tu l'as lu?", racontent eux aussi, lorsqu'on leur pose la question, quels livres ils prennent plaisir à relire en cette période particulière de l'année. "Je relirais volontiers un très joli roman que j'ai découvert il y'a fort longtemps, "L'orange de Noël" de Michel Peyramaure. Je pense aussi au début de "Jacquou le Croquant" d'Eugène Le Roy, lorsqu'avec sa mère de retour de la messe de minuit, ils sont suivis par un loup... Voilà la littérature à laquelle je pense instinctivement en cette période!", témoigne Sylvette.

"La trilogie des Flicka offerte en cadeau de Noël par mon oncle et ma tante bibliothécaires quand j'avais 12 ou 13 ans, j'ai lu les trois à la suite sans pouvoir m'arrêter, tellement j'étais captivée par l'histoire", raconte quant à elle Marie-Pierre. D'autres citent les "Harry Potter" ou encore "Le portrait de Dorian Gray" d'Oscar Wilde. Sur Quora, on retrouve également de nombreux témoignages de personnes expliquant avoir leur petit rituel de lecture chaque année.

Régresser vers une période d'insouciance

Pourquoi aimons-nous nous replonger, avec une certaine régression, dans des œuvres que nous connaissons déjà sur le bout des doigts en cette période particulière? Le côté protecteur qu'elles nous procurent serait l'une des raisons. "Les films de l'enfance constituent presque l'équivalent d'une maison de vacances. Ils ont quelque chose de protecteur et de compensateur, explique auprès de Slate Guillaume Soulez, directeur du laboratoire de recherche de l'Institut de Recherche sur le Cinéma et l'Audiovisuel (IRCAV). Ce sont des films qui ont quelque chose à partager, un peu comme un album de famille que l'on ouvre pour se rappeler de bons souvenirs. L'institution familiale est remplie d'objets culturels de la sorte."

C'est aussi ce que souligne Bénédicte Régimont, auteure spécialisée dans la psychologie de l'habitat, pour qui la période de Noël est un moment où l'on régresse vers l'insouciance. "L'hiver est une période de stress. L'heure du bilan de l'année. Est-ce qu'on a atteint ses objectifs personnels ou professionnels? C'est le moment de programmer de 'bonnes résolutions' pour nous rappeler que nous ne les avons pas tenues l'année qui vient de s'écouler, explique-t-elle au HuffPost. On a donc envie de se lover, d'éteindre son téléphone et de régresser vers une période de douce insouciance."

Mais replonger dans nos films ou livres préférés, c'est aussi de la nostalgie. Dans un article sur le HuffPost américain, le psychologue Neel Burton explique que si nous revoyons des films ou relisons des livres, c'est parce qu'ils nous apportent du réconfort. Et ce réconfort vient du fait qu'il est bon de se souvenir d'une période passée, d'échapper à la réalité du moment.

La nostalgie nous rappelle que notre vie n'est pas banale

"Notre quotidien est banal, souvent même absurde, précise-t-il. La nostalgie peut nous donner le contexte, la perspective et la direction nécessaires, nous rappelant que notre vie n'est pas aussi banale qu'elle puisse paraître. Cela nous dit aussi qu'il y a eu -et qu'il y aura encore- des moments et des expériences importantes."

Il ne faut donc pas voir ces moments comme une perte de temps, au contraire, ils ont leur importance. "Il faut s'accorder un répit en cette fin d'année, s'autoriser à passer la journée en pyjama à regarder des films, danser sur les chants de Noël et préparer du chocolat chaud. Il faut prendre soin de soi et de son cœur. Garder une âme d'enfant et l'émerveillement en recréant des rituels en famille ou entre amis", affirme Bénédicte Régimont.

N'hésitez plus, glissez-vous sous un plaid, faites-vous une infusion et relisez votre livre préféré.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.