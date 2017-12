Nos suggestions de sorties culturelles pour le temps des Fêtes

Un peu de temps libre à dépenser avant l'arrivée de la visite le 24 et le 25 décembre? À la recherche d'activités pour occuper la marmaille entre Noël et le Jour de l'An? Pas friand de la neige, et envie de découvertes réconfortantes pour oublier le froid qui sévit à l'extérieur? Voici une vingtaine de suggestions de sorties culturelles à vivre en famille dans le temps des Fêtes. De quoi créer de fabuleux souvenirs! Notons que la plupart de ces propositions sont campées dans la région de Montréal et les environs.

Opération Noisettes et amis

Comédie musicale inspirée du film américain du même titre (The Nut Job), Opération Noisettes et amis est une création et conception entièrement montréalaise mettant en vedette King Melrose, Geneviève Leclerc et Stéphanie Bédard, de même qu'une pléiade de marionnettes. Cette transposition scénique de l'histoire des embûches rencontrées par un écureuil cambrioleur de noix, inclura les protagonistes déjà connus de Opération Noisettes et amis, ainsi que de nouveaux personnages, des chansons, de la danse, des acrobaties et des tours de magie. Ella Louise Allaire et Martin Lord Ferguson, de la boîte de production MONLOVE (Cirque du Soleil, L'âge de glace live!, Stage Entertainment, 20th Century Fox, Disney, CBS, NBC, ABC, etc). sont à l'origine de cette idée, qui réjouira assurément les familles en quête d'un brin de légèreté!

À l'Olympia de Montréal, du 26 au 31 décembre. Représentations en français et en anglais.

Décembre

L'enchanteur classique de Québec Issime s'installe au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts pour une quinzième année, avec sa succession de tableaux féériques qui survolent toutes les traditions des Fêtes. Merveilleux pour les petits comme pour les grands! Marc Hervieux se joint pour la première fois à la distribution cette année. Pour les bambins de 2 à 6 ans, Le petit Noël de Québec Issime se veut une intéressante introduction interactive.

Jusqu'au 30 décembre pour Décembre, et les 17 et 23 décembre pour Le petit Noël de Québec Issime.

Crystal

Une première expérience sur patins très réussie pour le Cirque du Soleil, qui nous offre avec Crystal un magnifique panorama d'acrobaties sur glace et dans les airs. Rassembleuse et terre-à-terre, l'œuvre compte parmi les meilleurs coups du Cirque des dernières années.

Au Centre Vidéotron, à Québec, jusqu'au 17 décembre, et au Centre Bell, à Montréal, du 20 au 31 décembre.

Nicolas Noël

Les parents et leurs bouts de choux ne se tannent pas de l'adorable Nicolas Noël, l'un des pères Noël les plus gentils que le Québec ait connu. Nicolas Noël est doux et patient avec les chérubins, il leur enseigne de bien jolies valeurs comme l'entraide et la confiance en soi, et il n'est pas rebutant pour les papas et les mamans non plus, avec ses chansons entrainantes et son humour craquant. Si on ne peut se déplacer pour aller l'applaudir en salle, Nicolas Noël vient de lancer un nouveau DVD double, combinant les deux films musicaux Nicolas Noël: mon histoire magique et Nicolas Noël: la poussière d'étoiles.

En tournée au Québec jusqu'au 30 décembre, notamment le 16 décembre à Brossard, le 17 décembre à Saint-Jérôme, le 23 décembre à Québec et le 27 décembre à Laval.

Noël dans le parc

Trois parcs montréalais – la Place Émilie-Gamelin, le Parc des compagnons de Saint-Laurent et le Parc Lahaie – sont animés depuis le 1erdécembre, gracieuseté du paisible festival Noël dans le parc. Parmi la centaine de spectacles à l'horaire, Louis-Jean Cormier (15 décembre), Kroy (16 décembre), Brown et Eman X Vlooper (22 décembre) et Ariane Brunet (23 décembre) doivent encore se produire sur l'un ou l'autre des sites d'ici le 25 décembre. En plus des prestations, une vente de sapins, des séances de contes, des balades en carrioles et des dégustations de saucisses et boissons chaudes agrémentent Noël dans le parc, qui se veut une manière différente de plonger dans l'ambiance de la fête.

En journée et en soirée, jusqu'au 25 décembre.

Patinoire

Patrick Léonard, cofondateur de la compagnie de cirque québécoise Les 7 doigts, rapplique avec une nouvelle série de représentations de son solo Patinoire, créé en 2011 et repris, notamment, en 2015. Équilibriste et «clown de l'absurde», Léonard amalgame, dans Patinoire, la poésie, le cirque, le théâtre, la danse et la musique. Le fondement du récit porteur de toutes ces performances? L'envie d'exister dans l'œil du monde et le besoin d'être reconnu. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour aimer et, surtout, être aimés?

À la Tohu, du 19 décembre au 6 janvier.

Mary Poppins

Juste pour rire traverse présentement une période trouble, mais sa fresque Mary Poppins n'en demeure pas moins un produit d'extrême qualité, qu'il faut à tout prix avoir vu. Pas nécessaire d'être familier avec la mouture originale de l'histoire de l'unique nounou au parapluie pour hurler «Supercalifragilisticexpialidoc ious» en sortant de la salle, après avoir constaté l'excellence du jeu de l'impeccable Joëlle Lanctôt, alias Mary Poppins, la beauté de la mise en scène de Serge Postigo et les numéros de danse et de chant exécutés avec grandiloquence par les divers interprètes. Une valeur sûre pour tous!

Au Théâtre St-Denis, jusqu'au 30 décembre.

Tohu Bohu au pays des contes

Les expositions pour enfants du Musée McCord sont toujours amusantes à souhait. Dans le parcours participatif Tohu Bohu au pays des contes, les petits visiteurs sont conviés à traverser les univers mythiques du Petit chaperon rouge, de Hansel et Gretel, de Jacques et le haricot magique, de La petite sirène et de Cendrillon et, pour conjurer un mauvais sort jeté par la fée Carabosse, à trouver dix personnages ou objets égarés dans les différents espaces. Leur sens de l'observation sera sollicité à travers toutes sortes de défis, qui se termineront dans une bibliothèque enchantée. Comme d'habitude, le concept sert à mettre en valeur une multitude de jouets de toutes les époques, lesquels fascineront les adultes nostalgiques autant que leurs marmots. Plusieurs rendez-vous spéciaux en périphérie de l'exposition sont également prévus.

Au Musée McCord, jusqu'au 18 mars 2018.

Le Village du Père Noël

Pourquoi se contenter d'aller serrer la pince d'un père Noël de centre commercial quand on peut aller fraterniser avec le légendaire barbu chez lui, au Village du père Noël, à Val David, dans les Laurentides? En opération l'été, mais exceptionnellement ouvert dans le temps des Fêtes (pour des raisons évidentes!), le parc met à la disposition des gens les mêmes installations qu'en saison régulière: structures d'hébertisme, mur d'escalade, sapin de cordes, tyroliennes, maison dans les arbres, animaux de la ferme, etc. La piscine est transformée en patinoire, une glissade géante permet des descentes sur tubes et on peut se déplacer en trottinette des neiges. La direction de l'endroit le martèle depuis un moment: le Village du père Noël a beau exister depuis près de 65 ans, il s'est grandement modernisé dans les dernières années.

Du 16 décembre au 7 janvier, de 10h à 17h. Fermé le 25 décembre.

Clôture du 375e anniversaire de Montréal

2017 fut une année riche en festivités à Montréal, en raison du très médiatisé 375e anniversaire de la ville. Les célébrations se clôtureront en beauté le 31 décembre, dans le Vieux-Montréal. À midi, la population pourra profiter d'un grand banquet ouvert au Marché Bonsecours, dans l'esprit de partage que prônait l'ancien maire de la métropole, Camillien Houde. Au menu, des plats traditionnels tels la soupe aux pois, la tourtière, le pouding chômeur et autres friandises. Premier arrivé, premier servi, tant qu'il y en aura, promet-on. Des conteurs seront sur place pour relater des légendes liées à Montréal, et des prestations musicales, dont une d'Yves Lambert, de Musique à bouche et des Poules à Colin, égaieront l'atmosphère. Puis, en soirée, le party lèvera au quai Jacques-Cartier, au quai de l'Horloge et à la place Jacques-Cartier, à compter de 18h, avec DJ Sabrina Sabotage, puis avec le festif collectif composé de Mes Aïeux, Vincent Vallières, Garou, Daniel Bélanger, Laurence Nerbonne, DJ KXO, Pierre Kwenders et Les DeuxLuxes. Ensuite, Champion et ses G-Strings transformeront le quai Jacques-Cartier en immense piste de danse lumineuse, jusqu'à 2h du matin. Un décompte de la nouvelle année, rehaussé de feux d'artifice, et une nouvelle illumination du pont Jacques-Cartier, signée Moment Factory et Atomic3, compléteront cet ambitieux programme, qui démarrera 2018 sur une note énergique!

D'autres idées...

Le concert du Vent du Nord et De temps antan, en tournée jusqu'au 21 décembre

Le concert de Noël des Petits Violons, à l'Église Saint-Pierre Apôtre, à Montréal, le 17 décembre

La pièce Les petits orteils, du Théâtre de Quartier, au Théâtre Outremont, du 20 décembre au 7 janvier 2018

Noël sur l'Avenue, à la place Gérald-Godin du métro Mont-Royal, jusqu'au 17 décembre

Le Marché de Noël de la Place des Arts, jusqu'au 24 décembre

Le temps des Fêtes et l'hiver à Centropolis, jusqu'au 23 décembre

Les attractions Aventure tropicale (du 22 décembre au 11 février 2018) et Centre de sauvetage Becquer bobos (du 9 janvier au 11 février 2018) ,au Biodôme, et l'exposition De l'espace à l'assiette, au Planétarium Rio Tinto Alcan, jusqu'au 18 février 2018

L'exposition Les Père Noëls s'installent au musée, au Musée Stewart, jusqu'au 7 janvier 2018

Le spectacle Tam Ti Delam, de La Montagne secrète, en tournée jusqu'au 17 décembre

Le spectacle des Petites tounes, au Théâtre Corona, le 30 décembre