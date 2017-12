Le livre qui a transformé ma vie: 15 auteurs témoignent en vidéo

Les livres ont un réel pouvoir : celui de fonder notre vision de la vie, d'agrandir notre existence. En nous ouvrant vers une perspective élargie du monde, ils éveillent nos consciences et nourrissent nos imaginaires - ces dons singuliers de l'être humain qui dessinent les sillons de son destin.

» Cliquez ici pour visionner les 15 entretiens vidéo avec les auteurs

« Écrire, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable, et puis l'ouvrir », notait Christian Bobin dans L'homme-joie. Les écrivains sont des explorateurs de mondes inconnus, insoupçonnés, imperceptibles. Ils nous prennent par la main, par l'esprit, par le cœur, pour franchir le mur et s'aventurer dans des contrées si lointaines et si proches à la fois, tant elles entrent en résonance avec les profondeurs de notre être. Les histoires qu'ils racontent font écho aux récits symboliques qui nous animent. Elles entrent en communion avec nos quêtes les plus intimes et nous révèlent à nous-mêmes.

Ces petits bonheurs que sont les livres apparaissent comme par magie, à un moment précis de notre existence où l'on en avait le plus besoin. Nous ne choisissons pas nos livres, ils nous choisissent.

Pour célébrer le livre à sa manière, le HuffPost Québec a donné la parole à quinze personnalités aux profils éclectiques - femmes et hommes de lettres, artistes, philosophe, humoriste, maître de yoga, historien, chef d'entreprise, maître-sommelier ou jeune booktubeuse en leur posant la question : « Quel est le livre qui a transformé votre vie ? ».

Auteurs et lecteurs à la fois, ils témoignent de cette façon si particulière d'appréhender le monde par les mots. Une force quasi métaphysique des mots qui, telle une pierre philosophale, perce le voile du monde pour faire jaillir la lumière. Quitte à modifier parfois l'orientation d'une vie.

Découvrez ici notre section spéciale Le livre qui a transformé ma vie...