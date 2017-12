Québec solidaire propose de nouveaux logos

Après le succès mitigé de leurs premières ébauches, Québec solidaire lance de nouvelles consultations auprès de ses membres – incluant ceux d'Option nationale – pour se donner une nouvelle identité visuelle.

« On a consulté, on a écouté, on a retravaillé et là, on propose à nouveau des logos à nos membres et aux membres d'Option nationale », a fait valoir Stéphanie Guèvremont, attachée de presse de Québec solidaire.

« Ce qui est important pour nous, c'est que l'image reflète le mouvement, le renouveau politique et la famille souverainiste progressiste qu'est maintenant Québec solidaire », ajoute-t-elle.

Dans cette « dernière étape » de la consultation, les membres sont invités à donner leur opinion sur quatre propositions ainsi que les couleurs du logo. Le résultat sera connu au retour du congé des Fêtes, à temps pour lancer l'année préélectorale.

Le HuffPost Québec a pu jeter un coup d'œil à ces nouvelles ébauches. Les voici.

Proposition 1

Ce logo reprend le thème de l'humain dans le logo actuel, mais on voit aussi une route – « celle menant à la souveraineté du Québec, éclairée par le soleil symbolisant le progrès social ». Dans son ensemble, il représente la lettre « Q » de « Québec solidaire ».

Comme tous les autres logos proposés, il y aurait deux versions, une plus claire et nette pour les communications officielles, et une autre version dessinée pour les actions militantes.

Proposition 2

La deuxième option est une « évolution mineure » du logo actuel. « Elle reprend le concept originel, dans un traitement actualité : l'humain au centre de notre projet politique », peut-on y lire.

Certains seront déçus de voir que la proposition d'ajouter des « Pogos » au logo n'a pas été retenue.

Proposition 3

Québec solidaire s'est inspiré de l'expression « bras dessus, bras dessous » en proposant une sorte de nœud comme logo.

« On peut aussi y voir l'union entre la souveraineté du Québec et le progrès social ou entre deux forces politiques », est-il mentionné, en faisant référence à la récente fusion avec Option nationale.

Proposition 4

La dernière proposition « repose sur le signe "égal" comme symbole d'équité sociale ». Les deux barres symbolisent respectivement la souveraineté du Québec et le progrès social.

« Son traitement au pinceau est un clin d'œil à notre logo actuel et souligne notre caractère humain, vivant. » De la pure poésie!

Ajoutez-y de la couleur et le tour est joué.

