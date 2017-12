La femme de Luc Robitaille dénonce Donald Trump

C'est sur Twitter lundi que Stacia Robitaille, la femme de l'ex-hockeyeur québécois Luc Robitaille, a dénoncé un comportement inapproprié de la part de Donald Trump.

«J'ai déjà été dans un ascenseur avec Donald Trump (et il y avait un homme avec lui) au Madison Square Garden. Il était agressif et m'a dit que je rentrais à la maison avec lui. J'ai ri, lui disant que j'étais mariée à un Ranger. Il m'a garanti que mon mari ne faisait pas autant d'argent que lui», écrit-t-elle, avant d'utiliser le mot-clic #ThisIsOurPresident (c'est notre président).

I was once on a elevator alone with @realDonaldTrump (& a man w/him) at Madison Square Gardens. He was aggressive & told me I was coming home with him. I laughed, stating I was married to a Ranger. He guaranteed me my husband didn't make as much money as him. #ThisIsOurPresident