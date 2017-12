14 restaurants québécois parmi les 100 meilleurs au Canada en 2017

L'année tire à sa fin et c'est le moment de se remémorer ce qu'on a eu de meilleur à se mettre sous la dent. Comme chaque année, le site de réservation en ligne OpenTable a publié sa liste des 100 meilleurs restos canadiens et 14 adresses québécoises y figurent cette année.

Ce sont les restaurants italiens qui ont le plus la cote, suivi des cuisines françaises et canadiennes.

Autant le service que l'expérience gastronomique ont été évalués par les quelque 500 000 critiques sur lesquelles se base ce classement.

« Le Canada est devenu une véritable destination gastronomique mondiale, et cela ressort clairement du calibre des restaurants figurant sur la liste cette année, a déclaré Ziv Schierau, responsable des comptes nationaux chez OpenTable Canada. Les lauréats de cette année ont excellé en offrant un accueil de classe mondiale et les mets les plus raffinés, à l'image de la diversité culturelle du pays et de ses vastes ressources naturelles. »

