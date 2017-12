On regarde quoi à Ciné-Cadeau cette année?

Parmi les traditions qui réjouissent les nostalgiques dans le temps des Fêtes, l'incontournable rendez-vous que constitue Ciné-Cadeau arrive certainement en tête de liste, à peu près ex-aequo avec la canne de bonbon et le bas de Noël rempli de surprises. Vous avez dit pouding à l'arsenic...?

Pour une 35e année, Télé-Québec proposera, à compter de ce lundi, 11 décembre, et jusqu'au 7 janvier, son habituelle programmation familiale faite de dessins animés qu'on a vus, revus et re-revus, sans jamais se lasser. À cette offre déjà divertissante s'ajoute de surcroît le créneau Cinéma en fête, où se succèdent les valeurs les plus sûres en termes de «films pour tous».

Voici une petite liste non exhaustive des classiques qu'on pourra se mettre sous la dent pendant le congé, à Ciné-Cadeau et Cinéma en fête. Notons que ces deux blocs d'émissions se déploient trois fois par jour ; à 9h, 15h30 et 18h30 pour Ciné-Cadeau, et 12h, 20h et 22h pour Cinéma en fête. Allez faire un tour sur le site de Télé-Québec (http://www.telequebec.tv/) pour la grille détaillée.

Astérix est certainement le principal pilier de Ciné-Cadeau. Irréductibles Gaulois, ne ratez pas le passage de votre guerrier préféré en décembre et janvier à Télé-Québec.

Astérix le Gaulois – Lundi 11 décembre, 18h30 ; samedi 16 décembre, 15h30 ; vendredi 22 décembre, 18h30 ; jeudi 28 décembre, 15h30 ; dimanche 7 janvier, 18h30.

Astérix et le coup du menhir – Jeudi 14 décembre, 18h30 ; lundi 25 décembre, 9h ; samedi 30 décembre, 18h30.

Astérix et Cléopâtre – Vendredi 15 décembre, 18h30 ; samedi 23 décembre, 15h30 ; vendredi 29 décembre, 9h.

Astérix et les Indiens – Dimanche 17 décembre, 9h ; dimanche 24 décembre, 18h30 ; mardi 26 décembre, 15h30.

Astérix et les Vikings – Lundi 18 décembre, 18h30 ; dimanche 24 décembre, 15h30.

Astérix chez les Bretons – Vendredi 22 décembre, 9h ; mercredi 27 décembre, 18h30.

Les douze travaux d'Astérix – Mardi 26 décembre, 18h30 ; dimanche 31 décembre, 15h30 ; lundi 1er janvier, 9h.

Astérix et la surprise de César – Samedi 30 décembre, 15h30 ; mercredi 3 janvier, 18h30.

Autres abonnés fidèles de la coutume Ciné-Cadeau, Tintin, Lucky Luke et Les Dalton seront également de la fête cette année. Suivez le guide pour ne rien manquer de leurs aventures.

Tintin et le lac aux requins – Mardi 19 décembre, 18h30 ; vendredi 29 décembre, 15h30 ; mardi 2 janvier, 9h.

Tintin et l'affaire Tournesol – Mercredi 20 décembre, 15h30 ; mardi 26 décembre, 9h.

Tintin et le temple du soleil – Vendredi 22 décembre, 15h30 ; lundi 1er janvier, 15h30 ; jeudi 4 janvier, 9h.

Tous à l'ouest : une nouvelle aventure de Lucky Luke – Lundi 25 décembre, 18h30 ; jeudi 28 décembre, 9h.

Les Dalton en cavale – Samedi 16 décembre, 9h ; mardi 19 décembre, 15h30 ; samedi 23 décembre, 9h.

La ballade des Dalton – Samedi 30 décembre, 9h ; mardi 2 janvier, 15h30.

Ciné-Cadeau nous proposera aussi, entre autres...

Phantom Boy – Lundi 11 décembre, 15h30 ; mercredi 27 décembre, 9h.

Kirikou et les hommes et les femmes – Mardi 12 décembre, 9h.

Madagascar – Mardi 12 décembre, 18h30.

Wallace et Gromit : le mystère du lapin-garou – Mercredi 13 décembre, 9h ; jeudi 4 janvier, 15h30 ; dimanche 7 janvier, 9h.

Poulets en fuite – Jeudi 14 décembre, 9h ; vendredi 5 janvier, 9h.

Shaun le mouton – le film – Vendredi 15 décembre, 15h30.

Bob l'éponge, le film – Dimanche 17 décembre, 15h30 ; samedi 6 janvier, 15h30.

Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur – Lundi 18 décembre, 9h.

Le coq de St-Victor – Mardi 12 décembre, 15h30 ; lundi 18 décembre, 15h30.

Ernest et Célestine – Mardi 19 décembre, 9h.

Shrek & cie fêtent Noël! – Mercredi 20 décembre, 18h30 ; dimanche 24 décembre, 9h ; lundi 25 décembre, 15h30.

De la neige pour Noël – Vendredi 15 décembre, 9h ; jeudi 21 décembre, 9h.

Dr. Seuss – Horton entend un Qui! – Samedi 23 décembre, 18h30.

Nos voisins les hommes – Mercredi 27 décembre, 15h30.

Les pingouins de Madagascar – Vendredi 29 décembre, 18h30.

Un monstre à Paris – Dimanche 31 décembre, 9h.

Festin de requins – Lundi 1er janvier, 18h30 ; vendredi 5 janvier, 15h30.

Il pleut des hamburgers – Jeudi 4 janvier, 18h30.

Quelques films de Cinéma en fête...

Tanguy – Vendredi 15 décembre, 21h30.

Les deux font la paire – Samedi 16 décembre, 20h ; jeudi 28 décembre, 12h.

Cruising Bar – Samedi 16 décembre, 22h ; lundi 18 décembre, minuit.

Cruising Bar 2 – Samedi 16 décembre, minuit ; mardi 19 décembre, minuit.

La guerre des tuques – Dimanche 17 décembre, 20h.

Séraphin, un homme et son péché – Dimanche 17 décembre, 22h ; mercredi 20 décembre, minuit.

Le crime d'Ovide Plouffe – Dimanche 17 décembre, minuit.

Arrête-moi si tu peux – Lundi 18 décembre, 20h.

L'étrange histoire de Benjamin Button – Mardi 19 décembre, 20h.

Babine – Mercredi 20 décembre, 20h ; vendredi 22 décembre, minuit.

Gaz Bar Blues – Mercredi 20 décembre, 22h.

Le merveilleux emporium de M.Magorium – Jeudi 21 décembre, 20h.

Big fish, la légende du gros poisson – Jeudi 21 décembre, 22h.

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain – Vendredi 22 décembre, à 20h.

Le diner de cons – Samedi 23 décembre, 22h ; lundi 25 décembre, minuit.

Moulin Rouge – Dimanche 24 décembre, minuit.

Babe – Mardi 26 décembre, 12h.

Forrest Gump – Mardi 26 décembre, 20h.

Dans une galaxie près de chez vous 2 – Mercredi 27 décembre, 12h.

À tout jamais : la véritable histoire de Cendrillon – Mercredi 27 décembre, 20h.

Don Juan de Marco – Mercredi 27 décembre, minuit.

Le show Truman – Jeudi 28 décembre, 20h.

Cœur Vaillant – Jeudi 28 décembre, 22h.

Brillantine (Grease) – Vendredi 29 décembre, 20h.

L'école du Rock – Dimanche 31 décembre, 20h.

La cage aux folles – Dimanche 31 décembre, 22h.

La cage aux folles 2 – Dimanche 31 décembre, minuit.

Bach et Bottine – Lundi 1er janvier, 12h.

Les quatre filles du Docteur March – Mardi 2 janvier, 20h.

Un président américain – Mardi 2 janvier, 22h.

Mystic Pizza – Mardi 2 janvier, minuit

Espions en herbe – Jeudi 4 janvier, 12h.

Espions en herbe 2 – Vendredi 5 janvier, 12h.

Bienvenue à Pleasantville – Dimanche 7 janvier, 20h.

Et aussi...

Le gala Mammouth 2017, animé par Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk, où seront récompensées 20 personnalités favorites des jeunes, avec numéros de variétés et discours originaux, sera présenté le vendredi 15 décembre, à 20h. En rediffusion le samedi 16 décembre, à 12h, et le dimanche 7 janvier, à 17h.

