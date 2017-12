Le pont Jacques-Cartier fermé aux cyclistes et aux piétons pour l'hiver

La piste multifonctionnelle et le trottoir du pont Jacques-Cartier sont maintenant fermés pour la période hivernale.

La société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporés (PJCCI) réalisera un projet-pilote d'entretien hivernal de la piste multifonctionnelle au cours de cette période dans le but de répondre à la demande grandissante de ce type de transport 12 mois par année.

Réalisé entre Longueuil et l'île Sainte-Hélène, il permettra de tester entre autres des équipements chauffants. En l'absence de revêtement sur la piste, PJCCI rappelle qu'il est impossible d'y épandre des sels de déglaçage sans porter atteinte à la structure du pont. Le gestionnaire analysera également l'efficacité et les impacts du déneigement avec un équipement plus conventionnel et des produits déglaçant adaptés aux conditions de la piste.

PJCCI soutient que rendre disponible cette piste à l'année représente «un défi important» dû aux conditions météorologiques particulières au-dessus du Saint-Laurent, comme la glace noire fréquente, les restrictions environnementales associées au déneigement (interdiction de jeter les neiges souillées au fleuve), le risque de chute de glace depuis la superstructure d'acier, les éclaboussures en provenance des voies de circulation et la géométrie de la piste et son enclavement.

Cette fermeture est aussi rendue nécessaire par la réalisation de travaux de remplacement de plusieurs garde-corps et clôture de sécurité, afin de protéger les travailleurs.

Près de 475 000 passages ont été enregistrés sur la piste au cours de la dernière année.