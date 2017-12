Big Little Lies sera de retour sans Jean-Marc Vallée

On a appris cette semaine que Big Little Lies sera de retour pour une deuxième saison. Si la série verra le retour de Reese Witherspoon et de Nicole Kidman en tant qu'actrices principales et productrices de la série, Jean-Marc Vallée ne sera pas au rendez-vous.

Selon un communiqué de presse de HBO, tel que rapporté dans La Presse, Vallée ne réalisera pas la deuxième saison à cause d'un conflit d'horaire. En effet, il est à la réalisation de la minisérie Sharp Objects avec Amy Adams, qui sera aussi diffusée sur les ondes de HBO et ce, dès l'été prochain.

La réalisatrice des sept épisodes de la deuxième saison sera la britannique Andrea Arnold, qu'on connaît pour son travail sur Wuthering Heights et American Honey.