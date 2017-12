La Four Loko fait l'objet d'un rappel chez l'ensemble des détaillants en alimentation

Joe Raedle via Getty Images

La compagnie d'embouteillage et de mise en canette Embouteillage Solar a fait savoir par voie de communiqué mercredi que les produits des Breuvages Blue Spike, qui distribuent notamment les boissons Four Loko et Octane, faisaient l'objet d'un rappel. Les produits concernés contiennent de l'alcool éthylique plutôt que de l'alcool issu de la fermentation du malt.

Si la substitution de ces deux ingrédients n'affecte pas la teneur en alcool ou la qualité des produits, «l'utilisation de l'alcool éthylique n'est pas conforme à la réglementation prévoyant que seuls la bière, le cidre, le vin ou les produits artisanaux peuvent être mis en marché chez les détaillants en alimentation», indique Embouteillage Solar dans son communiqué.

L'entreprise a ajouté que les distributeurs étaient avisés du rappel et que l'«ensemble des détaillants en alimentation» le seraient également au cours des prochaines heures.

La Four Loko, qui est vendue en format de 568 ml et qui a une teneur en alcool de 11,9%, constitue l'équivalent de quatre verres de vin et de 13 cuillères à thé de sucre. L'Octane, quant à elle, est moins alcoolisée avec 7%, mais contient du guarana, un ingrédient comportant une forte dose de caféine.