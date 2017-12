Kate McKinnon imite une chèvre avec brio!

L'humoriste et actrice de Saturday Night Live Kate McKinnon prête sa voix à une chèvre dans le film d'animation Ferdinand, qui sortira le jeudi 14 décembre prochain en salle. Eh bien, on comprend pourquoi la comique joue une chèvre, parce qu'elle imite l'animal avec brio!

En effet, McKinnon était de passage à l'émission The Tonight Show mardi soir. Elle a parlé des bruits d'effort qu'elle devait faire pour le film, et Jimmy Fallon lui a demandé d'en faire devant le public.

Le résultat, évidemment, est hilarant! Des internautes ont aussi trouvé Kate très drôle et ont réutilisé des extraits de la vidéo sur les médias sociaux. Par exemple, Christian Zamora de BuzzFeed a tweeté: «Barista de Starbucks: C'est quoi ton nom? Moi qui oublie de dire mon nom:»

Starbucks barista: "And what's your name?"



Me forgetting how to say my name: pic.twitter.com/ckpU10Dxsj