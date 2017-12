Et si les stations de métro étaient végé?

Les blogueurs Calvin + Lola, qui allient le culinaire et la protection des animaux, se sont demandés de quoi auraient l'air nos stations de métro... si elle devenaient végétariennes!

Après avoir renommées toutes les stations, ils ont soumis leur idée à leur fan:

Ils ont ensuite partagé la photo avec la page Facebook Spotted: STM... et ont reçu beaucoup de commentaires! «Hier dans le metro, on arrêtait pas de niaiser en changeant le nom des stations... 😅 On s'est dit : - you know what?! On fait une map du végé-métro!! Après 8 heures c'est ça que ça donne!! 😂 Vous êtes à quelle station?? Tagez vos amis végé #végémetro #lenouveaumetro», ont-ils écrit.

Un utilisateur de Facebook a pour sa part dit préférer la version haïtienne des stations: