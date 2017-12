Une prof de l'Université Laval pète un plomb sur le portail de cours

Plusieurs étudiants de l'Université Laval semblent avoir de la difficulté avec la technologie de l'institution. Ou à comprendre et exécuter les consignes de leurs enseignants sur leur portail de cours.

Et une professeure n'en peut tout simplement plus, comme on peut voir sur la page Facebook Spotted : Université Laval.

La consigne a été claire et répétée: les étudiants se devaient de créer leur équipe (même s'ils étaient seuls) sur le portail afin d'y déposer leur travail comme il se doit, avant la date limite. Vous vous doutez bien de ce qui s'est passé... La consigne n'a pas du tout été respectée. Et la prof est en beau ta... On vous laisse en juger par vous-même.

Courage, la session se termine le 15 décembre!