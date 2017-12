Le Canadien a une valeur de 1,25 G$ US

Le Canadien de Montréal a une valeur de 1,25 milliard $ US sur le marché (environ 1,6 G$ CAN), selon le palmarès annuel publié par Forbes.

Le club chéri des Québécois arrive en troisième position des équipes de la LNH ayant la plus grande valeur. Le CH est éclipsé par les Rangers de New York (1,5 G$ US) et les Maple Leafs de Toronto (1,4 G$ US). New York obtient la première place pour une troisième année consécutive.

C'est une chute d'un rang pour le Canadien, qui laisse la deuxième place à ses rivaux de Toronto.

La famille Molson, de par son Groupe CH, a quand réussi à obtenir le deuxième rang au niveau des profits, enregistrant un gain de 92 M$ US sur des revenus de 236 M$ US. Seuls les Rangers ont mieux fait avec 94 M$ US et des revenus de 246 M$ US. Toronto ferme le podium avec des profits de 76 M$ US et des revenus de 211 M$ US.

Un coût d'expansion en forte hausse

Forbes s'est également penché sur le prix payé par les Golden Knights de Vegas pour intégrer la LNH, soit 500 M$ US. En comparant avec les neuf autres expansions survenues entre 1967 et 1997, le magazine économique a pu constater que la ligue avait réussi à augmenter sa marge de 7,4%. «C''est ce qui démontrer le succès de la ligue», juge le magazine.

Pas tout rose

Malgré les bonnes nouvelles financières pour le CH, d'autres clubs en arrachent. Les Coyotes de l'Arizona ne valent que 300 M$ US, enregistrant des pertes de 19 M$ US sur des revenus de 98 M$ US. Les Panthers de la Floride ont perdu pas moins de 11 M$ US et les Sabres de Buffalo ont écrit 13 M$ à l'encre rouge.