La prise de poids dans les relations est un vrai problème

Il n'est pas inhabituel de prendre du poids quand vous entrez dans une nouvelle relation - après tout, il y a moins d'incitation à regarder ce que vous mangez quand vous avez déjà un partenaire qui est attiré par vous. Mais selon les experts, ce n'est pas la seule raison pour laquelle on prend du poids.

En fait, la prise de poids est due au fait que les heures de repas sont au coeur de la relation, spécifiquement pour ceux qui habitent ensemble. Résultat? Les couples prennent de trois à quatre livres dans les premiers trois mois de cohabitation, et les nouveaux mariés peuvent prendre une moyenne de quatre à cinq livres pendant leur première année de mariage, selon Dr Catherine Hankey, nutritionniste à l'Université de Glasgow.

Cheerful couple trying the best hamburgers in the city

Partager un repas est souvent le point central de plusieurs premiers rendez-vous. Et pendant que la relation progresse, s'asseoir pour manger est une façon pour les couples de renforcer leur complicité.

Cependant, Hankey explique à The Times que la prise de poids devient un problème croissant dans les relations parce que les couples ne mangent davantage, mais deviennent aussi moins actifs.

«C'est un énorme problème culturel», a-t-elle dit au site «Les gens qui emménagent ensemble doivent vraiment faire attention à leur poids. Devenir obèse est mauvais pour l'estime de soi et peut endommager les relations aussi.»

Plusieurs études soutiennent les affirmations d'Hankey que de vivre avec un partenaire augmente le risque d'obésité. En fait, une étude de 2007 a démontré que la prise de poids est contagieuse, parce que les partenaires ont tendance à imiter le comportement de l'autre. De plus, si un partenaire devient obèse, l'autre a 37% plus de chances de devenir obèse aussi.

Couple having pizza in the bed in bedroom.

De plus, une étude de 2013 réalisée par la Southern Methodist University (SMU) a prouvé que plus les couples sont heureux, plus ils vont prendre de poids sur une période de deux ans, tandis que ceux qui sont malheureux maintiennent leur poids.

Le bonheur et la prise de poids sont proportionnels. Plus vous êtes heureux en couple, moins vous vous mettez de pression pour maintenir votre poids. Et comme la recherche de la SMU l'indique, maintenir son poids «est surtout motivé par le désir d'attirer un partenaire.»

C'est intéressant de noter, cependant, que plusieurs études ont déjà montré que les femmes ont tendance à prendre plus de poids que les hommes en couple. C'est dû à un nombre de facteurs, comme le métabolisme féminin et le fait que les femmes ont tendance à donner la priorité aux besoins de la relation plutôt qu'aux leurs, selon The Health Orange.

Faites attention à ces poignées d'amour!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.