Voici la «poutine» la plus dégueulasse que vous aurez vue

Vous voulez manger une bonne poutine? Évitez absolument le New Jersey.

C'est grâce à un utilisateur de Reddit, arisudoublezero, qu'on sait maintenant qu'il ne faut pas s'attendre à une poutine gastronomique dans l'État voisin de la Grosse Pomme.

Comme vous pouvez le constater par vous-même, on est loin du fromage qui fait «squik-squik» et plusieurs l'ont souligné sous sa publication.

D'autres ont remarqué sur Twitter que cette poutine pourrait peut-être être en fait des «disco fries», mais même à ça, ce serait carrément à côté de la «track»...

I'm from New Jersey. Here are actual NJ disco fries. Please god do not make the mistake of thinking that trash is a representation of disco fries. My NJ heart can't take it. pic.twitter.com/LctD4tWiae