La première étape en vue d'un troisième lien entre Québec et Lévis est lancée

L'implantation d'un nouveau lien entre les villes de Québec et Lévis a franchi une nouvelle étape, lundi, mais la construction, si jamais elle a lieu, ne commencera pas avant 2021.

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, a annoncé que l'appel d'offres public pour l'étude d'opportunité sera lancé cette semaine. Elle était accompagnée par Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Dominique Vien, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, et des maires de Québec et Lévis, Régis Labeaume et Gilles Lehouillier pour cette annonce.

Rappelons que le gouvernement Couillard avait annoncé qu'il y aurait un troisième lien, le 30 août dernier. Laurent Lessard, alors ministre des Transports, et François Blais, alors ministre responsable de la région de Québec, n'avaient toutefois pas fourni d'échéancier ni de budget pour le projet.

L'étude voudra analyser «les besoins en matière de déplacement ainsi que les meilleures interventions qui pourront être mises en place afin d'améliorer la fluidité sur le territoire de la grande région métropolitaine de Québec», peut-on lire dans le communiqué envoyé par le cabinet de la ministre déléguée aux transports.

L'appel d'offres se terminera en janvier 2018 et le début de l'étude d'opportunité est prévu pour le commencement de 2018. La dernière étape de ce processus d'évaluation et d'analyse, le dépôt du dossier d'opportunité, est planifiée pour la fin 2020. C'est à ce moment qu'il sera déterminé si un troisième lien entre la rive sud et la rive nord de la région de la Capitale-Nationale est nécessaire.

Échéancier: