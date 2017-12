Pamela Anderson donne des conseils aux femmes par rapport aux agressions sexuelles

Pamela Anderson était de passage à l'émission Megyn Kelly Today jeudi passé pour donner son opinion sur la médiatisation des agressions sexuelles à Hollywood. Elle y a fait des commentaires qui ont causé la controverse, comme par exemple que les femmes devraient «savoir dans quoi elles s'embarquent.»

«N'allez pas dans une chambre d'hôtel seule. Si quelqu'un répond à la porte dans une robe de chambre, partez. C'est des choses qui sont du gros bon sens, mais je sais qu'Hollywood est très séducteur et que les gens veulent être célèbres», a-t-elle dit.

Ses commentaires en ont fait sourciller plusieurs, mais au lieu de s'excuser, elle en a rajouté. En effet, dans une publication Instagram vendredi, Anderson a déclaré «Nous avons le pouvoir d'être en sécurité et libre en utilisant le bon sens.»

Elle a écrit qu'elle était une partisane des hommes et qu'elle n'était pas d'accord avec tout ça. «J'essaie de dire aux femmes qu'en tant que survivante d'abus dans son enfance, c'est important d'être proactive en tant qu'adulte qui en connaît davantage - de savoir comment se défendre. N'allez pas dans des voitures avec des étrangers. N'allez pas dans des chambres d'hôtels seule pour une audition. Les femmes sont puissantes et on peut utiliser nos charmes de façon plus positive. Je pense que c'est intelligent d'être proactive. Et je me maintiens ce que je dis.»

Dans une autre publication Instagram, Anderson écrit que le récit blâmant la victime ou disant à quelqu'un qu'il manque de solidarité envers une victime essaie de convaincre les gens à être d'accord sur un sujet qui, plutôt, devrait être débattu et discuté.

«Les gens qui sont abonnés au féminisme à statut de victime tolèrent et demandent aux femmes de parler de leurs histoires d'abus et de leurs expériences avec des saligauds. Mais ils ne tolèrent pas une femme avec son propre opinion. C'est tellement pathétique», a-t-elle écrit en conclusion de sa publication, qui a reçu plusieurs commentaires positifs.

Ceci dit, l'opinion d'Anderson fait réagir, que ce soit de façon positive ou négative.

